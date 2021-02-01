CEV Şampiyonlar Ligi'ni dört kez namağlup kazanan VakıfBank, pandemi nedeniyle bu sezon iki ayaklı turnuva formatında oynanan 2021 CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci ayak maçlarına Polonya'da çıkacak. Bulgaristan'da oynanan C Grubu ilk ayak maçlarının üçünü de kazanarak, grupta dokuz puanla zirvede olan sarı-siyahlılar, Polonya'daki ilk maçında yarın TSİ 20.00'de ev sahibi LKS Commercecon ile karşılaşacak.

Ertesi gün aynı saatte Fransa ekibi ASPTT ile oynayacak sarı-siyahlılar, gruptaki son maçında 4 Şubat Perşembe günü yine aynı saatte Bulgaristan ekibi VC Maritza ile karşı karşıya gelecek. Üç maç da Lodz Spor Arena'da oynanacak.

Guidetti: "Bu rekabeti dört gözle bekliyoruz"

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, maça ilişkin yaptığı açıklamada yüksek seviyede mücadeleyi özlediklerini ifade etti. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran İtalyan başantrenör, ''Yaklaşık bir buçuk aydır tek maç oynadık, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'la karşılaştık. Takımım yüksek seviyede maç oynamayı özlüyor, yüksek seviyeli rekabeti özlüyor. Bu yüzden Polonya etabı için çok heyecanlıyız. Grupta en iyi takım olduğumuzu biliyoruz ama rakiplerimiz gerçekten çok iyi voleybol oynuyor. Bu yüzden her maçta çok dikkatli olmalıyız. Çünkü Lodz'a karşı kazanmak kolay olmayacak. Aynı şekilde Mulhouse ve Plovdiv'e karşı kazanmak da kolay olmayacak. Bu rekabeti dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Melis Gürkaynak: "Gruptan lider çıkmak istiyoruz"

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin pandemi nedeniyle farklı bir formatta oynandığına işaret ederek, "Bulgaristan'da oynadığımız ilk üç maçı kazanarak, gruptan çıkmak adına önemli avantaj elde ettik. Şimdi de Polonya'da bu avantajı koruyarak önümüzdeki üç maçı da kazanıp, gruptan lider çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.