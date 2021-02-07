Guidetti: Zorlu maçlar oynamayı özledik

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında yarın Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, zorlu maç oynamayı özlediklerini belirtti.

Bu sezon ligde 25 maçta 24 galibiyet alan VakıfBank'ın başantrenörü Guidetti, Eczacıbaşı VitrA maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın zor geçeceğini belirten Guidetti, "Eczacıbaşı'nın kondisyon durumu şu anda iyi ve son maçlarda başarılı bir oyun sergiliyorlar. Uzun zamandır takım olarak zorlu maçlara çıkmıyoruz, zor mücadelelerde savaşmıyoruz. Bizim için güzel bir mücadele ve test olacak. Zorlu maçlar oynamayı özledik." ifadelerini kullandı.

Takımın kaptanı Melis Gürkaynak ise Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelelerinin ikinci etabında yaptıkları 3 maçı da kazandıklarını hatırlatarak, "Bunun Eczacıbaşı maçı öncesi bizim için iyi bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Eczacıbaşı'yla her zaman önemi yüksek, tempolu maçlar oynuyoruz. Bu maç da onlardan biri olacak. Ligdeki sıralamamız için önemli bir maça çıkacağız. Bu maça da en iyi şekilde hazırlandık." değerlendirmesinde bulundu.

VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic de "Polonya'da iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Oynadığımız üç maçı da oyun tarzımızı geliştirmek için değerlendirdik. Daha fazla kombinasyonla ve daha hızlı oynadık. Gerçekten iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Herkesin maksimumunu ortaya koyduğunu ve konsantre olduğunu düşünüyorum. Şimdi Eczacıbaşı maçına odaklandık. Önümüzde Eczacıbaşı ve Fenerbahçe gibi zorlu maçlar, kupa maçları ve çeyrek finaller var. Bu maçlar için hazırlanıyoruz. Sultanlar Ligi'ndeki liderliğimizi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.