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24.07.2020 - 07:00 |

Gulbrandsen Başakşehir'de kalmak istiyor!

Medipol Başakşehir’in Norveçli yıldızı Fredrik Gulbrandsen, ülke basınına konuştu. Gulbrandsen, "Yeni bir teklif gelmedikçe ya da Başakşehir benimle devam etmek istediği müddetçe takımda kalmayı planlıyorum" dedi.

Gulbrandsen Başakşehir'de kalmak istiyor!
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Medipol Başakşehir’in Norveçli yıldızı Fredrik Gulbrandsen, ülke basınına konuştu.

27 yaşındaki forvet, “Başakşehir’de çok büyük yıldızlar var. Robinho ve Demba Ba, aklı başında ve kendilerinden bir şeyler öğrenebileceğim futbolcular. Bu sezon 30’dan fazla maçta görev yaptım. Ama yine de sezonun sonuna doğru takıma daha çok katkıda bulunabilmeyi dilerdim.

Yeni bir teklif gelmedikçe ya da Başakşehir benimle devam etmek istediği müddetçe takımda kalmayı planlıyorum. Hem şehir hem de takım beni çok geliştiriyor” dedi.

Gulbrandsen Başakşehirde kalmak istiyor

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