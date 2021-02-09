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09.02.2021 - 23:52 |

Gulbrandsen: "Kendi oyunumuzu oynamak istedik"

Başakşehir'in Norveçli golcüsü Gulbrandsen, Fenerbahçe'yi kupa dışına ittikleri maçın ardından konuştu.

Gulbrandsen: "Kendi oyunumuzu oynamak istedik"
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Başakşehir'in Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek kupa dışına ittiği maçta galibiyet golünü atan Gulbrandsen, mücadele sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Gulbrandsen, "İlk yarı 10 kişi kalana kadar Fenerbahçe, topun arkasında durduk ve pozisyonlarda üretken olmaya çalıştık. Onlar 10 kişi kalınca, onlar topun arkasına geçti, top bizde kaldı. Kendi oyunumuzu oynamak istedik, sonuçta tur atlayan biziz. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı galip gelmek de, tur atlamak da bizi mutlu ediyor" dedi.

Attığı gol sorulan Norveçli oyuncu, "Burada en önemlisi tur atlamak. Takıma yardımcı olmak için buradayım. Geçen sezon ritmim yoktu ama bu maçta gol atarak kazanmak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Gulbrandsen: Kendi oyunumuzu oynamak istedik

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