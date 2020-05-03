Güler misin ağlar mısın!

CELAL UMUT EREN

İngiltere’de tam 30 yıl sonra lig şampiyonluğu kazanmaya çok yakın olan Liverpool’u koronavirüs şanssızlığı sarsıyor. 1992’de Premier Lig adını alan ligde hiç kupası olmayan Kırmızılar, tarihi bir zaferi kucaklamaya hazırdı.

Ancak önce 11 Mart itibariyle lig askıya alındı, şimdi lig başlasa da kupa töreni kafaları karıştırdı. Hükümetin kuralları çerçevesinde maçlarda seyirci olmayacak ve toplu halde maç izlenmesine izin verilmeyecek. Şampiyonluktan 3 galibiyet uzakta olan Jurgen Klopp ve takımı daha erken de tur atabilir.

Bu nedenle Liverpool, tam 30 yıllık hasreti bitirirken hem stat içerisinde hem de stat dışında kupa turunda taraftarını bulunduramama tehlikesi yaşıyor.

Konuyla ilgili Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson, BBC’ye özel açıklamalar yaptı. Başkan Anderson, “Seyircisiz maçlar olsa bile binlerce taraftar Anfield’ın etrafına akın edecektir. Birçok taraftarın kuralları ya da ikazları dikkate alacağını sanmıyorum. Polislerle karşı karşıya gelmelerinden çekiniyorum. Bizi çok zor bir gün bekleyecek” dedi.

Joe Anderson, “Hem polis birimlerinin hem de sağlık kuruluşlarının bu konuda ciddi uyarıları var. Özellikle polisler açısından zorlu durumlar olabilir. Çünkü sosyal mesafe kuralları ve kalabalık toplantıları engelleme çabaları var. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu konuyu şimdiden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Joe Anderson ayrıca Ulusal Sağlık Servisi, polis birimleri ve Liverpool kulübüyle ortaklaşa toplantılar yapacaklarını, az sayıda taraftarla bu kutlamaların nasıl olacağını masaya yatıracaklarını söyledi.

Balkon kutlaması

Liverpoollu taraftarlar forumlarda ve sosyal medyada şampiyonluk kutlamalarının nasıl olacağını tartışıyor. Birçok taraftar evlerinin balkonu, penceresi ya da bahçesini kullanmak istiyor.

Farklı bir kutlama olacağından bahsedilirken, özellikle evlerin tamamen bayraklarla donatılması amaçlanıyor.

Kupa töreni merakı

Premier Lig’de Liverpool’un kupa töreni de ilginç olacak. Premier Lig yönetimi, ülkedeki kurallar gereği kupa törenine de dikkat edecek. 2 farklı çalışma olduğu aktarıldı. Birincisi tören olmadan madalyaların ve kupanın şampiyon takıma ulaştırılması.

İkinci plansa törende sosyal mesafeye uygun durarak kupa ve madalyalar sunulurken eldiven ile maske takılması.