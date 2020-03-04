Gümüşdağ: Kopenhag maçının gelirlerini Mehmetçiklere bağışlayacağız

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Kopenhag maçı öncesi flaş açıklama...

Gümüşdağ, "Kopenhag maçında 17 bin Türk Bayrağı ve 17 bin, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" yazılı kırmızı beyaz tişört dağıtacağız. Adeta bir milli maç havasında bu maçın oynanmasını istiyoruz. Mücadelenin tüm bilet gelirleri de Mehmetçiklerimize bağışlanacak" diye konuştu.

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