Gümüşdağ: Umarım bir gün Mesut Özil'le yollarımız kesişir

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Arsenal’in devre arası transfer dönemi itibariyle elden çıkarmayı düşündüğü Mesut Özil konusunda flaş bir haber gündeme geldi. Alman Bild Gazetesi’nde yer alan haberde, Başakşehir’in Mesut Özil konusunda transfer çalışmaları yapmaya hazır olduğu ifadeleri kullanıldı. Bild’e kısa bir değerlendirme de yapan turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, tecrübeli futbolcudan övgüyle bahsetti.

Gümüşdağ: 'Mesut Özil bizim takımımızda oynamak isterse...'

Mesut’un Avrupa çapında değerli bir oyuncu olduğundan söz eden Gümüşdağ, “Mesut Özil oldukça değerli ve kıymetli bir futbolcu. Umarım bir gün Mesut Özil ve kulübümüzün yolları kesişir. Eğer Mesut Özil bizim takımımızda oynamak isterse, bu transfer konusunda tüm çalışmaları yerine getiririz” diye konuştu.

Mesut Özil son olarak İtalya’da Inter ve İspanya’da eski takımı Real Madrid ile anılıyordu. Bild Gazetesi’nde yer alan haberde de Başakşehir’in sürpriz bir alternatif olabileceği kaydedildi.