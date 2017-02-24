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24.02.2017 - 22:08 | | AA

Gümüşdağ'dan 900 liralık bilet açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Atiker Konyaspor ile Trabzonspor arasında yaşanan bilet fiyatı tartışmasının tatlıya bağlanması gerektiğini belirtti.

Gümüşdağ'dan 900 liralık bilet açıklaması
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Atiker Konyaspor ile Trabzonspor arasında yaşanan bilet fiyatı tartışmasının tatlıya bağlanması gerektiğini belirtti.

Gümüşdağ, yaptığı yazılı açıklamada, Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçı öncesi ev sahibi kulübün deplasman tribünü bilet fiyatlarını 900 lira olarak belirlemesine ilişkin, "Bilet fiyatı kararının Konyaspor yönetim kurulunca bir kez daha gözden geçirilmesini arzu ve rica etmekteyim." ifadelerini kullandı.

Konya'da iki takım arasında oynanacak karşılaşma öncesinde ev sahibi kulüp tarafından açıklanan misafir takım taraftarlarına ait bilet fiyatlarına ilişkin tartışmaları, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak değerlendirdiğini vurgulayan Gümüşdağ, şunları kaydetti: "Geçmişe yönelik önemli iyi ilişkilere sahip, Süper Lig Vakfımızın üyesi iki güzide kulübü arasında yaşanan bu tartışmanın tatlıya bağlanması gerektiğini düşünmekteyim. Konyaspor ile yapılan görüşmelerde Trabzonspor Kulübü ve taraftarlarına yönelik bir fiyat belirlemesi olmadığı ve kendi taraftarlarının seyir yasağına ilişkin dikkat çekmeye yönelik bir çaba içerisinde oldukları ifade edilmiştir. Hedeflenen bu ise kanaatimizce maksat hasıl olmuş olup, bilet fiyatı kararının Konyaspor yönetim kurulunca bir kez daha gözden geçirilmesini arzu ve rica etmekteyim."

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