Gündeme bomba gibi düşmüştü! Kurtuluş Yurt'tan açıklama geldi...

Skorer - Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk, Bebek'te Adana Demirspor'un file bekçisi Kurtuluş Yurt'un eşiyle yemek yedikten sonra görüntülemişti. Fatih Öztürk iddiaları sert bir dille yalanlarken bir açıklama da Kurtuluş Yurt'tan geldi.

"Fatih benim kardeşimdir"

Kurtuluş Yurt sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Öncelikle basında dolaşan saçma sapan haberler için çok üzüldüğümü belirtmek isterim. O akşam yenen yemeğe ben eşim ve çocuğum beraber katılacaktık. ama takımımla kampta olduğum için gidemedim. Yansıtılan olaylar tamamen asılsızdır. Kalabalık bir grup halinde bir yemek yeme olmuştur. Fatih benim kardeşimdir. Daha önce de ailecek beraber yemek yedik ben eşime güveniyorum. Her zaman da yanındayım. O haberleri yapanları vicdanlarıyla başbaşa bırakıyorum. Yüce Allah'ın adaletine havale ediyorum. Saygılar, sevgiler" ifadelerini kullandı.

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