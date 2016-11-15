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15.11.2016 - 18:18 | | TAŞKENT (AA)

Güney Kore-Özbekistan: 2-1

2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Özbekistan, deplasmanda Güney Kore'ye 2-1 yenildi.

Güney Kore-Özbekistan: 2-1
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2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu maçında Özbekistan, deplasmanda Güney Kore'ye 2-1 mağlup oldu.

Başkent Seul'deki Dünya Kupası Stadı'nda oynanan müsabakada, Özbekistan ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Bugüne kadar Güney Kore'ye karşı hiç galibiyet alamayan Özbekistan, maçın 25. dakikasında Marat Bikmaev'in golüyle 1-0 öne geçti.

Güney Kore, 67. dakikada Nam Tae-Hee'nin attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 85. dakikada Koo Ja-Cheol'in golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Güney Kore 10 puanla ikinci sıraya yükselirken, Özbekistan 9 puanla üçüncülüğe geriledi.

2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda İran, Güney Kore, Özbekistan, Çin, Katar ve Suriye yer alıyor.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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