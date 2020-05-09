Güney Kore’de lig yeniden başladı!

ONUR DİNÇER



Güney Kore’de futbol sezonu dün oynanan Jeonbuk Motors-Suwon Bluewings maçıyla perdelerini açtı. Şubatta start alması gereken ancak korona salgını nedeniyle ertelenen ligde heyecan seyircisiz olarak başladı. Dünyada futbolun durmuş olmasından istifade etmek isteyen ülkede karşılaşma, K-League Youtube ve sosyal medya hesaplarından şifresiz olarak İngilizce anlatımla canlı ekranlara getirildi. Güney Kore ligi tüm dünyadaki milyonlarca futbolsevere tanıtımını yapma fırsatı yakaladı. Yağmurlu bir havada oynanan maçta geçen sezonun şampiyonu Jeonbuk rakibini 1-0 yendi.

Maçta neler oldu?

-Jeonju Stadı’nda maçtan önce dezenfeksiyon çalışması yapıldı. 450 bin euro maliyetle kurulan sistem sayesinde stat dışından başlayarak, girişler, merdivenler temizlendi.

-Sakatlık yaşayan futbolculara müdahale etmek için sahaya giren sağlık ekipleri yüzlerinde maskeyle geldiler. Kulübede oturan yedek futbolcular ve teknik adamlar ile yardımcıları da yüzlerinde maskeyle mücadeleyi takip etti.

- Orta hakem ve yan hakemlerde maske bulunmazken, maçın dördüncü hakemi de maske taktı.

-Maç öncesi el sıkışmalar yasaktı, futbolcuların takım arkadaşları ve hakemlerle diyaloglarına mesafe koyması istendi.

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