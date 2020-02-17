Güntekin Onay: Bazı şeyleri kendime de izah edemiyorum

Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u yendiği karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu yayıncı kuruluş yorumcuları Güntekin Onay ve Metin değerlendirdi.

METİN TEKİN VE GÜNTEKİN ONAY'IN O DİYALOĞLU

Metin Tekin, Yeni Malatyaspor'un penaltı beklediği pozisyon ekrana geldiği sırada "İlk yarı sonundaki bu pozisyonun görülmemesi kabul edilemez. Türkiye'de hata yaptığını kabul etmiyoruz, bazı şeylerin bilerek yapıldığını düşünüyoruz doğru mu?" şeklinde konuştu. Güntekin Onay ise "Ben öyle olmasını düşünmek istemiyorum ama öyle sanki. Bazı şeyleri kendime de izah edemiyorum." ifadelerini kullandı.

Metin Tekin daha sonra "Bu çok net penaltı gibi geliyor bana. VAR'ın görmemesi kabul edilecek bir şey değil. Hakemin bir başka bakış açısı oluyor mu? Bu sefer enteresan yere gidiyor, VAR'ın olmaması da çözüm değil. Neden çağırdı, neden çağırmadı olursa, aynı yere gider. Sorun çözülmez. VAR, güvensizliği ortadan kaldıramadı." açıklamasını yaptı.

Güntekin Onay ise "Mustafa Pektemek'in pozisyonu için hakemlerin başka bakış açısı var ve aktif hakemler 'Penaltı değil' diyorlar. Bununla ilgili ne diyecekler bilmiyorum. Bu pozisyonu hakeme sormak lazım neden çalmadı? VAR neden devreye girmedi. Alanyaspor'un geçen hafta kazandığı penaltıda da VAR'ın çağırması hatalı diyorlar." şeklinde konuştu.

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