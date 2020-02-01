Günün En Çok Oynanan Maçları

Rizespor – Beşiktaş: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok oynanan Süper Lig maçlarından biri olan Rizespor – Beşiktaş karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %45’i konuk ekibin kazanacağını düşünürken %12’lik dilim ise karşılıklı gol beklentisinde.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Evren Göz’ün Yorumu

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Rizespor, geçen hafta Sivasspor'a çelme taktı ve moralli. Beşiktaş çifte şans seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıca ilk yarı 0 ikinci yarı 2 ihtimali ve KGV da oldukça ideal görünüyor.

Trabzonspor – Fenerbahçe: Maç Sonucu 1

İddaa bültenin en çok tercih edilen maçların başında gelen Trabzonspor – Fenerbahçe mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %15’i ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor. Üyelerin %14’ü ise karşılıklı golden yana.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Ali Naci Küçük’ün Yorumu

Haftanın maçında benim tercihim Trabzonspor’un galibiyetinden yana olacak. İki kulüp arasında son dönemde yaşanan polemikler elbette bu maçı da etkileyecek. Ve hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe’nin şampiyonluk adına ne kadar iddialı olduklarını ortaya koyacak bir 90 dakika izleyeceğiz. Trabzonspor galibiyeti halinde hem Fenerbahçe’yi mağlup edip hem de ligde 2.sıraya yükselecek. Fenerbahçe’nin deplasman maçlarında kolay kazanamadığı bir gerçek. Evet, Başakşehir galibiyeti ile son derece moralli bir Fenerbahçe sahada olacak. Ancak Trabzonspor’un saha ve seyirci avantajını iyi kullanıp etkili orta saha-hücum hattı ile 3 puana uzanacağını düşünüyorum. Bu oran oynamaya değer.

Liverpool – Southampton: Maç Sonucu 1

İddaa programı İngiltere bülteninde yer alan Liverpool – Southampton karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %48’i Liverpool’dan yana tercihte bulunuyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanabilecek Maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Liverpool için söylenebilecek fazla bir şey yok. Zaten şampiyon olacaklar. Hedefleri yenilmeden ipi göğüslemek. Southampton bu sezon iyi bir çıkış yakalasa da bu deplasmanda yapabilecekleri sınırlı. Liverpool en az iki farkla kazanır.

Real Madrid – Atletico Madrid: Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde günün en çok tercih edilen La Liga maçı Real Madrid – Atletico Madrid derbisine bahis yapan Misli.com üyelerinin %45’i ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Simeone ve Zidane bu sezon aralarındaki maçlarda bizleri sessizliğe alıştırdı. Maça bakınca da gerçekten fark yaratacak takım hangisi olur sorusuna cevap bulmak zor. Yalnız Atletico’daki eksikler çok daha can sıkıcı. Koke, Diego Costa, Lemar, Trippier, Joao Felix sakat. İbre ev sahibine daha yakın. 1 ve ALT seçiminden yanayım.