Günün En Çok Oynanan Maçları

Denizlispor – Göztepe: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %17’si iddaa bülteninin Canlı Bahis imkanı olan futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Evren Göz’ün Yorumu

Göztepe, geçen hafta Beşiktaş'ı mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Deplasmanda galip gelmeleri sürpriz olmayacaktır. Garanti kuponlarınızda Göztepe çifte şans oynayabilirsiniz. Sürpriz kuponlarda beraberlik ihtimali eklenebilir. Ayrıca bu maçta KGV olur.



Sampdoria – Napoli: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %44’ü Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Napoli’nin Juventus karşısındaki oyun performansı iyiydi. Asıl sorun bu tempoda devam edebilecekleri. Takım içindeki huzursuzluğun sonra ermesi gerekiyor ve taktiksel anlamdaki eksikler giderilince Napoli, eksi seviyesine yaklaşabilir. Sampdoria, savunma oyunundaki iradesiyle yol almak istiyor. Fakat taraftarın durumdan memnun olmadığını belirtmek istiyorum. Raineri gibi tecrübeli teknik adamların taraftarı memnun edecek oyun tercihleri kullanmaları imkansız. Sampdoria, savunma disiplinden vazgeçmeyecektir. Napoli’de Allan, Malcuit, Ghoulam, Koulibaly ve Younes, sakat olan isimler. Ev sahibi ekipte Berezsynski, cezalı, Depaoli’nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Napoli, Gattuso ise kontrollü oyunu benimsedi. Sampdoria, özellikle ligin güçlü takımları karşısında savunmada daha kontrolcü. İki takımın taktiksel yapısını gözeterek düşük skorlu bir maç bekliyorum. Tercihim 2,5 gol altı bahsi olacak.



Bochum – Hamburg: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %33’ü Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Berkay Tokgöz’ün Yorumu

Almanya Bundesliga 2’nin 20.Haftasını Bochum ile Hamburg kapatıyor. Hamburg’un deplasmanda 8 maçtır kazanamadığını ancak ligde 3 maçtır da kaybetmediğini hatırlatalım. Ev sahibi Bochum ise 16.sırada olmasına rağmen iç sahada kötü bir performans ortaya koymuyor. Önceliğin gol bahsine verilmesini düşünüyorum. Tercihim KG VAR.



İstanbulspor – Ümraniyespor: Karşılıklı Gol Var

Misli.com üyelerinin %28’i Türkiye 1. Lig maçında her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Yaşar Gülay’ın Yorumu

İstanbulspor, Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 2 maçta da kazanamadı. Erzurum karşısında geriden gelip puan almışlardı. Geçen hafta Altay deplasmanında 6’da yedikleri gole karşılık veremediler. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan forvetleri İbrahim Yılmaz son dönemde oyuna girdi. Bu kez daha fazla süre alabilir. İkinci yarıya evinde 87’de attıkları golle Altay’ı 1-0 yenerek başlayan Ümraniyespor geçen hafta ise Giresun deplasmanında 2-1 kaybetti. Golü yine ikinci yarıda attılar. En skorer ismi, 11 gollü Emircan Altıntaş ayrıldıktan sonra alternatif isimlerle de goller buldular. Çıktıkları iki maçta da buldukları golleri, stoperleri ve forvet arkasında oynayan isimleri attı. İstanbulspor’un düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kaldı. Ümraniye ise averajla Play-Off’un dıında ve 4 takımla aynı puanda. Son 5 deplasmanda skor bulan Ümraniye yine atacaktır. Karşılıklı gol olur.



