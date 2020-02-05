Günün En Çok Oynanan Maçları

Alanyaspor – Galatasaray: Maç Sonucu 2

Türkiye Kupası mücadelesinde, Misli.com üyelerinin %22’si İddaa bülteninde Tek Maç olarak yer alan ve Canlı bahis seçeneği olan karşılaşma için Galatasaray kazanır tercihinde bulunmuş…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Yaşar Gülay’ın Yorumu

Alanya Lider Sivas'ın 3 puan gerisinde... Hafta sonu da ligde Fenerbahçe deplasmanında çok kritik bir maçları var. Erol Bulut, sezonun ikinci yarısı başlarken oynadıkları önceki turdaki Kasımpaşa eşleşmesinde Efecan, Cisse, Fernandes gibi ofansif katkısı yüksek isimlere şans vermiş, içeride 3-1 kazanıp deplasmanda 3-2 kaybetmelerine rağmen turu geçmişlerdi. Galatasaray kupada iki tur geçti, kalede Okan'ı oynattı. Genç file bekçisi Muslera kadar güven vermiyor. Yapılan rotasyon da Sarı-Kırmızılılar'ı olumsuz anlamda etkiliyor. Rize'yi iki maçta da yenilmeden elediler ama iki mücadelede de gol yediler ve çok fazla pozisyon verdiler. En az 3 gol olacağını düşünüyorum.

Lazio – Hellas Verona: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %42’si, Tek Maç ve Canlı Bahis imkanı bulunan İtalya Serie A mücadelesinde ev sahibi Lazio’dan yana…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Lazio, Roma derbisindeki kötü futbol ve şanslı beraberlik sonrası Spal karşısında 5-1'lik skorla kazanarak moral buldu. Spal karşısında İmmobile ve Caicedo ile farklı galibiyete giden Lazio, Verona maçıyla ligde üst üste Roma'da 5'inci maçına çıkacak. Bu erteleme mücadelesinde Verona tarafı oldukça öz güvenli. Milan’a karşı bir kişi eksik kalmasına rağmen iyi mücadele ettiler. Savunmada Koray, orta sahada Veloso ve Lazovic, Genoa'dan teknik adam Juric'in eski öğrencileri ve Juric, sezon başında bu oyuncuları transfer ederken doğru tercihler yaptığını göstermiş oldu. Ev sahibi ekipte Cataldi, sakat, Gabarron ve Correa’nın durumları maç saatinde netlik kazanacak. Konuk ekipte tek eksik Salcedo. Lazio, kazanma alışkanlığını devam ettirerek ikinci sıraya çıkma hedefinde. Verona, 6 maçtır kaybetmiyor ve son 6 dış saha maçında skor bulmakta zorlanmıyor. Bu anlamda Verona, Lazio için kolay bir rakip olmayacak. Gole yakın iki takımın mücadelesinde gol bahislerini değerli buluyorum. Öncelikli tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak. Alternatif seçim, karşılıklı gol var bahsi olmalı.



Lyon – Amiens: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %46’sının İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek ve maç esnasında Canlı Bahis imkanı olacak Fransa Ligue 1 mücadelesi için tercihi, Lyon’dan yana olmuş…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Kupada Nice’i saf dışı eden Lyon, hafta sonu Nice deplasmanında bir kez daha mücadele etti ve bu kez 2-1 kaybetti. Lyon’un ilk 4 iddiasını sürdürmesi için mutlak kazanması lazım. Zira makasın dar olmasından ötürü tek bir yenilginin faturası bile ağır olur. Konuk ekip ligde 3 aydır galibiyet yüzü göremiyor. Hafta sonunda Toulouse’u da evinde yenmeyi başaramadı. Lyon, hafta sonunda PSG’ye gideceği için bu hafta Amiens karşısında hata yapmak istemiyor. Evlerinde kazanıp PSG deplasmanı öncesinde moral depolarlar.

Tottenham – Southampton: Maç Sonucu 1

İngiltere Federasyon Kupası mücadelesinde Misli.com üyelerinin %46’sının, maçta Tottenham kazanır seçeneğini kuponlarında görmekteyiz.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Tottenham hafta sonu ligde Manchester City'yi devirerek büyük iş başardı. Mourinho kupaya da önem veriyor. Beklentileri karşılaşan Southampton da kolay kolay pes etmez. İki takımın da skor bulabileceği bir maç olacaktır.