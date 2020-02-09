Günün En Çok Oynanan Maçları

Kasımpaşa – Galatasaray: Maç Soncu 2

İddaa programı Süper Lig bülteninde günün en çok oynanan maçı olan Kasımpaşa – Galatasaray karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %53’ü konuk ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Evren Göz’ün Yorumu

Galatasaray 4'te 4 yaparak zirveye yaklaştı, ligde sancılı günler geçiren Kasımpaşa ise evinde kaybetmek istemiyor. Galatasaray'ın zorlansa da bu maçı kazanacağını düşünüyorum. İlk yarı 0 maç sonucu 2'yi de değerlendirebilirsiniz. Ayrıca KGV kullanışlı olacaktır.

Osasuna – Real Madrid: Maç Sonucu 2

La Liga lideri Real Madrid’in deplasmanda Osasuna ile oynayacağı mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %64’ü Eflatun Beyazlıların kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Ali Naci Küçük’ün Yorumu

LA Liga’da liderlik koltuğunda oturan Real Madrid kupa maçında Real Sociedad’a 4-3 mağlup oldu. Bu skor morallerini bozsa da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid’in ligde bu deplasmanda puan kaybedeceğini zannetmiyorum.

Inter – AC Milan: Maç Sonucu 1

Serie A’da haftanın maçında karşı karşıya gelen iki ezeli rakip Inter ve Milan’ın mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %57’si Inter’in derbiyi kazanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Ozan Gür’ün Yorumu

İnter’in son yıllarda derbide avantajlı taraf olduğunu hatırlıyoruz. Sezonun ilk yarıdaki maçı da kolay kazanmışlardı. Fakat Milan, başta İbrahimoviç transferiyle oyun içinde önemli değişimler yaşadı. Geçtiğimiz haftayı boş geçiren İbrahimoviç'in oynama şansı oldukça yüksek. İnter’de Berni, Martinez ve Bastoni, cezalı. İnter, Martinez’in olmadığı maçlarda tek alternatif Lukaku’yla gole yakın. Milan, uzun zaman sonra derbiye öz güvenli çıkacak. Bu durumun Milan tarafında olumlu sonuçlar verebileceğini düşüyorum. Oyun kontrolünü başlar ve ilk yarı dengede sonuçlanabilir. İtalya’da derbilerin birçoğu orta skorlu sonuçlarla tamamlanıyor. Bu bizim için önemli bir kılavuz olacak. Öncelikli tercihim TGS 2,3 olacak. Alternatifim ilk yarı beraberliği.