Günün en çok oynanan maçları

Galatasaray – Alanyaspor: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %41’i iddaa bülteninin Canlı Bahis imkanı olan futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ali Naci Küçük’ün Yorumu

Galatasaray’ın işi bu karşılaşmada hiç de kolay değil! Ligde 2.yarıya 4’te 4 ile başlayan ve şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Galatasaray’da elbette moraller yerinde. Ancak kupada 2-0’ın rövanşında Galatasaray’ı zor bir 90 dakika bekliyor.

Aytemiz Alanyaspor ne oynadığını bilen, hem defansta hem ofansta bu ligin en iyi futbolunu ortaya koyan ve oyun disiplininden hiç kopmayan bir takım.

Bu nedenle Galatasaray as kadro ile de çıksa ilk maçta olduğu geniş rotasyonla da 90 dakikaya başlasa yarı final adına işi oldukça zor.

Galatasaray elbette 2-0’lık skor nedeniyle gol ve goller bulmak adına risk alacaktır. Alanyaspor’un da kontratağa iyi çıkan bir ekip olduğunu düşünürsek KG Var seçeneği oldukça mantıklı…

Lyon – Marsilya: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %27’si Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Günün en keyifli maçlarından bir tanesi olmasını beklediğim bu karşılaşmada, konuk ekip Marsilya’nın son dönemdeki mükemmele yakın performansı onları benim gözümde bir adım öne taşıyor.En son ne zaman mağlup olduklarını hatırlamıyoruz bile. Lyon ise son 3 maç hariç çok başarılı bir form yakalamıştı ama son 3 lig maçından da galibiyet alamadılar. Taraftarı önünde böyle önemli bir karşılaşmada alacakları galibiyet, lige de moralli bir şekilde dönmelerine yardımcı olacaktır.

Taraf riski almak yerine iki takımın da galibiyet için sahada olacağını ve bu durumda gollerin çıkma ihtimalini düşünebiliriz. İki takım da gol atacaktır.

Inter – Napoli: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %55’i Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Milan karşısındaki müthiş geri dönüş, Lukaku’nun devam eden olumlu performansı, yeni transferlerin takıma kolay adapte olması, İnter için bu mücadele öncesi not edilmesi gereken motivasyon anlamındaki olumlu gelişmeler. Napoli’de İnter'in aksine sıkıntılı bir süreç mevcut. Gattuso ile gelişimin duracağını ve oyuncular, yönetim ve taraftar arasındaki sıkıntıların son bulamayacağını daha önce öngörmüştüm. Moral, motivasyon ve taktiksel farklılıkların üzerine Napoli’nin bu mücadeleye taraftarsız olarak çıkacak olması ayrı bir sıkıntı teşkil ediyor. İki ayaklı kupa randevusunda İnter tarafında bahis almak mantıklı bir tercih olacaktır.

Dijon – Paris Saint Germain: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %33’ü Canlı Bahis imkanı olan Fransa Kupası maçında konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Burak Sarıaslan’ın Yorumu