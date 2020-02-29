Günün en çok oynanan maçları

Antalyaspor – Fenerbahçe | Maç Sonucu 2

Geçtiğimiz hafta sonu Galatasaray’a kendi evinde kaybeden sarı lacivertli ekip Galatasaray’a karşı olan galibiyet serisi de kaybetti. Süper Lig’de Tek maç ve Canlı iddaa oynayabileceğiniz mücadeleye misli.com üyeleri Fenerbahçe’den geri dönüş bekliyor ve %44 oynanma oranıyla maç sonucu 2 bahsini öncelikli olarak oynuyorlar.

Ali Naci Küçük’ün yorumu

Antalyaspor, devre arası transfer dönemini en verimli geçiren takımları arasındaki yerini aldı. Ligin ilk yarısında 'düştü' gözü ile bakılan Antalyaspor hem Tamer Tuna hem de transfer hamleleri ile bambaşka bir futbol kimliğine büründü. Ve Antalya ekibi ligde üst üste önce Kasımpaşa sonra Yeni Malatya'yı mağlup ederek ateş hattından uzaklaştı. Fenerbahçe'de ise işler yolunda gitmiyor. Galatasaray'a karşı tam 21 yıl sonra Kadıköy'de mağlubiyetle tanışan Fenerbahçe'de özgüven problemi tavan yapmış durumda. Her ne kadar yönetim, teknik heyet ve futbolcular moral yemeği yemiş olsa da, Fenerbahçe'nin işi zor. Antalya bu maçta en az 1 puan alır diyorum.

Watford – Liverpool | Maç Sonucu 2

Premier Lig’de başını alıp giden Liverpool geçtiğimiz hafta geriden geldiği maçı da kazanmasını bildi. Tek Maç ve Canlı İddaa oynanabilen mücadeleye misli.com üyeleri tarafından %71 oynanma oranıyla Liverpool galibiyeti kuponlara yazılmış durumda.

Caner İşbeğendiren’in yorumu

27 maçta 26 galibiyet ve 1 beraberlikle yolunu sürdüren Liverpool, West Ham engelini de zor da olsa aştı. Namağlup şampiyonluk hala çok kolay görünmese de Klopp bu hedef için ciddi çaba gösteriyor. Old Trafford’da zayıf bir performans sergileyen Nigel Pearson’ın ekibi, açıkçası yalnızca 3 gol yiyerek kurtuldu. Vicarage Road’da en azından oyun olarak aynı düzeyde ezilmeyebilirler ama Liverpool’un seri galibiyetlerini bu maçta da sürdürmesi zor olmayacaktır.

Napoli – Torino | Maç Sonucu 1

Hafta içi Barcelona ile oynadığı maçta berabere kalan Napoli, Serie A’da Torino karşısında. Tek maç ve Canlı İddaa oynanabilen mücadelede Misli.com üyeleri ev sahibine güveniyor. %66 oynanma oranıyla maç sonucu 1 bahsi en çok tercih edilen oyun türü.

Ozan Gür’ün yorumu

Napoli, Brescia deplasmanında kazanırken rakibin kötü savunmasından faydalandı. Barcelona karşısında beraberliğe rağmen bir hayli zorladıklarını not etmek istiyorum. Mertens, Napoli için çok önemli bir eksik. Torino, geçtiğimiz haftayı ertelenen maç sebebiyle boş geçiren takımlardandı. Teknik adam Longo yönetiminde çıktıkları 2 maçı kaybeden Torino’nun öz güven konusunda yaşadığı sıkıntı devam ediyor. Güneye eksiksiz olarak gidecek olmaları önemli bir artı getirecektir. Milan karşısında takım savunmasında iyi olduklarını gözlemledim. Napoli’ye karşı Milan maçında olduğu gibi oyunu düşük tempoda tutmaya çalışacaklardır. Napoli, hala güven duyulacak durumda değil. Galibiyetlerine yönelik bahis almayı riskli buluyorum. Düşük skorlu bir sonuç bekliyorum. Tavsiyem 3,5 gol altı bahsi olacak.