Günün En Çok Oynanan Maçları

Derby County – Manchester United | Maç Sonucu 2

İngiltere Federasyon Kupası’nda Crystal Palace ve Northampton’ı geçip son 16’ya kalan Derby County Premier Lig’in güçlü takımlarından Manchester United’ın karşısına çıkıyor. Misli.com’da tek maç ve canlı iddaa oynayabileceğiniz mücadeleye misli.com üyeleri %38 oynanma oranıyla Manchester United galibiyeti diyor.

Berkuk Ünyay’ın yorumu

İki takım için de ilginç bir karşılaşma olacak. Cocu'nun çalıştırdığı Derby'de Manchester'ın efsanevi yıldızı Rooney de büyük ihtimalle forma giyecek. Ancak genel olarak Derby'nin sezon başından beri savunma problemlerini halledemediği de ortada. United rotasyonlu bir kadroyla oynayacaktır. Ama yine de skor üretirler. Gollü bir maç çıkabilir.

Panathinaikos – CSKA Moskova | Maç Sonucu 1

Euroleague’de 3 maçtır kazanamayan Panathinaikos, CSKA ile oynadığı son Euroleague mücadelesinde 89-89 beraberlikle mücadeleden ayrılmışlardı. Misli.com’da Tek maç ve Canlı İddaa oynayabileceğiniz zorlu mücadeleye Misli.com üyeleri %39 oynanma oranıyla ev sahibi Panathinaikos’un maçtan galip ayrılacağını öngörüyorlar.

Tamer Oyguç’un yorumu

Yunan derbisinde iki gün önce deplasmanda iyi oynamalarına rağmen nefes kesen maçtan 3 sayılık farkla mağlup ayrılan Panathinaikos'ta Calathes müthiş bir performansa imza attı ama kazanamadılar. Şampiyonluğun güçlü adaylarından CSKA, genelde James’in eline baktığı için diğer oyuncuların katkı sağlamadığı zamanlarda kayıplar yaşadılar. Son zamanlarda iyi oynamaya başlayan Hines, dikkat edilmesi gereken oyunculardan. Daha çok Calathes ve James mücadelesine sahne olacak, maçta ev sahibi Panathinaikos maça ortak olacaktır. İlk yarı 85,5 sayı altında kalınacağı kanaatindeyim. 1,65 iyi bir oran.

Real Madrid – Asvel | Deplasman Toplam Sayı 72,5 Alt

Euroleague’de 2. Sırada bulunan Real Madrid 15. Sıradaki Asvel’i konuk ediyor. Misli.com’da bu mücadeleye bahis alan üyelerin %52’lik kısmı deplasman ekip Asvel’in 72 sayıdan fazla atamayacağını düşünüyorlar.

Can Özay’ın yorumu

Real Madrid, Milano deplasmanında oynanması zor bir maça çıktı. Seyirci olmaması nedeniyle maça odaklanmakta zorlandılar. Ve maçın büyük bölümü bir antrenman maçı temposuyla oynandı. Maçın büyük bölümünde de Milano üstündü fakat Real Madrid maçın sonunda ağırlığını koyarak düşük vites ve az eforla galibiyeti aldı. Asvel cephesinde Valencia galibiyeti moralleri yükselti fakat Real Madrid karşısında yapabilecekleri oldukça kısıtlı.