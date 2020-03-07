Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe – Denizlispor: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %57’si iddaa bülteninin Canlı Bahis imkanı olan futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Fenerbahçe’de Ersun Yanal dönemi resmen sona erdi. Trabzonspor karşısında yine etkisiz oyunuyla dikkat çeken Sarı Lacivertliler, haftalar sonra bu kötü gidişatı Denizlispor karşısında sonlandırmak istiyor. Denizlispor’da Bülent Uygun göreve geldi ve geçtiğimiz hafta uzun bir aradan sonra Denizli galibiyete uzandı. Yeni Malatya maçına göre Fenerbahçe maçını analiz etmek elbette doğru olmaz. Zira Denizlispor’un hücum meziyetleri bir hayli kısıtlı. Fenerbahçe’de savunma bölgesinde eksikler olsa da, kara bulutların bu hafta Kadıköy’de dağılacağını düşünüyorum. Fenerbahçe galibiyeti ve 4.5 altı ikilisini tavsiye edeceğim.



Barcelona – Real Sociedad: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %65’i Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Sociedad’ın son dönemdeki formu elbette göz ardı edilemez ancak ELClasico’yu kaybeden bir Barça’nın tekrar bir puan kaybı bence çok çok zor. Lider Real Madrid’in 1 puan gerisindeler ve kazanırlar. 1 ve 2.5 Üst mantıklı.

Arsenal – West Ham: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %57’si Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

İki haftadır Arsenal'ın futbolunda ciddi bir ilerleme var. Hatta Arteta ile uzun vadeli bir anlaşma yapmak istendiği İngiliz medyasında sürekli yazılıyor. West Ham bu sezon deplasmanların vasat ve kırılgan takımlarından biri. Arsenal iç saha avantajını kullanıp yine kazanır.



Monchengladbach – B.Dortmund: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %26’sı Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Fatih Demireli’nin Yorumu

Çevre ilçelerdeki koronavirüs salgını nedeniyle az kalsın ertelenen maç oynanacak. Haftanın hiç kuşkusuz ki, en önemli maçı. 46 puanlı lig üçüncüsü Gladbach, 48 puanlı dördüncü Dortmund'u ağırlıyor. İkisinin de şampiyonluk yarışı için de söylemek istedikleri şeyler var. İki takım da geçtiğimiz haftayı önemli galibiyetlerle kapattı, ancak Gladbach'ta Marcus Thuram'ın sakatlanması canları sıktı. Dortmund son 4 resmi maçını peşpeşe kazandı, gol yemedi ama Freiburg karşısında bekleneni veremedi. Bu maçın 2,5 gol üstü ile bitmesiyle beklenenleri karşılayacaklar diye bekliyorum.