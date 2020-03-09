Günün En Çok Oynanan Maçları

Gençlerbirliği – Antalyaspor | Maç Sonucu 1

Haftanın kapanış mücadelesinde alt sıraları ilgilendiren mücadeleye Misli.com üyeleri %19’luk oynanma oranıyla ev sahibi Gençlerbirliği galibiyetine ağırlık vermiş durumdalar.

Evren Göz’ün yorumu

Hamza Hamzaoğlu ile hücum futbolu oynamayı düşünen Gençlerbirliği, son haftalarda özellikle yaptığı transferlerden sonra hücum hattını yenileyen Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu şartlarda 2.5 gol üst ve KGV bahislerine kuponlarınızda yer verebilirsiniz. Hafta içi Alanyaspor ile kupa yarı finalinde karşılaşan Antalyaspor'un rakibine göre ikinci yarı yorulacağını düşünecek olursak Gençlerbirliği'nin sabırlı oynaması halinde galibiyete yakın taraf olacağını belirtelim.

Leicester City – Aston Villa | Maç Sonucu 1

Premier Lig’de Aston Villa’yı konuk eden Leicester City, Misli.com üyeleri tarafından favori olarak görülüyor. Tek Maç ve Canlı İddaa oynama imkanı bulunan mücadelede %52’lik oynanma oranıyla Maç sonucu 1 bahsi ön planda.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

Leicester önemli derecede kötü performans sergiliyor. Geçen hafta da düşme hattında yer alan Norwich’e tek golle boyun eğdiler. Villa ise düşme hattından uzaklaşma istediğinde. Sondan 2.sıradalar ve alacakları 3 puan onları tabloda farklı noktaya birden yükseltebilir. Tom Heaton, Wesley ve McGinn’den yoksun olsalar da ÜST’e katkıda bulunabilecekleri bir maç. Taraf bahsi zor.

Stuttgart – Arminia Bielefeld | Karşılıklı Gol Var

Bundesliga 2’de canlı izleme imkanı bulunan maça aynı anda tek maç ve canlı iddaa oynama imkanı da bulunuyor. Misli.com’da taraf bahsi yerine golleri tercih eden üyeler, %29 oynanma oranıyla Karşılıklı gollerin olacağı kanaatindeler.

Fatih Demireli’nin yorumu

Stuttgart ile Bielefeld haftanın maçı için karşı karşıya geliyor Bundesliga 2'de. İkinci sıradaki Stuttgart'ın 6 puan önünde olan Bielefeld, kazandığı taktirde Bundesliga yolunda en büyük adımı atmış olacak. Stuttgart geçtiğimiz hafta eksiklerle boğuşan Fürth karşısında puan kaybına uğradı, pozisyonları kolay harcadı. Aynı hataları tekrarlarsa, Bielefeld cezayı keser. Beklentim yoğun bir mücadele ve ilk yarıda eşitliğin bozulmaması.