Günün En Çok Oynanan Maçları

Kasımpaşa - Göztepe | Maç Sonucu 1

Süper Lig'de, toparlayıp son maçını da 5-1 kazanan Kasımpaşa, Misli.com üyeleri tarafından bu maçın galip gelecek tarafı olarak gösteriliyor. Üyeler %23 oynanma oranıyla Ms 1 tercihinden yana.

Caner İşbeğendiren'in yorumu

Son 3 haftada adeta gaza basan Kasımpaşa, geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında resmen şov yaptı. Koita’nın da kadroya dönmesiyle, Thiam, Hajradinovic ve Ndongala gibi isimlerin de katkılarıyla hücumda ciddi tehlikeler yaratıyorlar. Konuk Göztepe ise son 2-3 haftadır ciddi düşüşte. Puan kayıpları sebebiyle üst sıralarla makası da açan Göztepe, Avrupa şansını da zora soktu. İlhan Palut, bu hafta şanssızlığı sonlandırma hedefinde. Son maçlarda gol yollarında zorlanan Göztepe’nin bu kez hızlı kontra silahlarıyla Kasımpaşa karşısında skor bulacağını düşünüyorum. İki ekip de fileleri havalandırmayı başaracaktır.

Ankaragücü - Rizespor | Karşılıklı Gol Var

Son 7 Süper Lig maçını kazanamayan Rizespor, Ankaragücü deplasmanında. Tek Maç ve Canlı iddaa oynama imkanı bulunan karşılaşmada Misli.com üyeleri taraf bahsine güvenemedikleri için gollere yönelmiş durumdalar. %32 oynanma oranıyla Karşılıklı gol var bu mücadele için ilk tercih edilen bahis türü.

Caner İşbeğendiren'in yorumu

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a da kaybederek mağlubiyet serisini 3’e çıkaran Ankaragücü, Vodafone Park’ta kötü bir oyun sergilemedi. Hatta maçın bazı kırılma anlarında fırsatları tepmeseler mücadeleden puan da çıkartabilirdi. Ankaragücü’nde tüm olumsuzluklar bir yana, en büyük avantajlardan biri takımda eksik oyuncu bulunmaması. Rizespor’da Ünal Karaman’ın göreve gelişi pozitif bir gelişme. Alanyaspor’la puanları paylaşan Rize, 5 hafta sonra puanla tanıştı. Rize’nin deplasman karnesi pek parlak değil. Ateş hattında şu aşamada puana daha fazla ihtiyaç duyan taraf Ankaragücü olduğundan, iç saha faktörüyle en azından kaybetmeyeceklerini düşünüyorum.

Düsseldorf - Paderborn | Maç Sonucu 1

Bundesliga'da alt sıralarda bulunan iki takımın zorlu mücadelesine tanık olacağız. Misli.com üzerinden tek maç ve canlı iddaa oynamanın yanı sıra canlı izleme imkanı da bulacağınız karşılaşmaya Misli.com üyeleri ev sahibinden yana. %41 oynanma oranıyla ms 1 popüler bahis türü.

Berkay Tokgöz'ün yorumu

Korona virüsünün tüm dünyayı etkisine aldığı, liglerin ertelendiği ortamda Almanya’da alınan önlem maçların seyircisiz oynatılması. Bundesliga’nın 26. Haftası da bu şartlarda başlayacak. Düşme hattındaki iki takımdan Paderborn’un işi Düsseldorf’a göre daha zor. Emin adımlarla 2.Bundesliga’ya doğru gidiyorlar. Düsseldorf’un 3 puanı alacağını ve rakibini iyice aşağıya iteceğini düşünüyorum. MS:1