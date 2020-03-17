Günün En Çok Oynanan Maçları

Göztepe - Rizespor | Maç sonucu 1

Süper Lig erteleme maçında Göztepe Rizespor'u konuk ediyor. Misli.com'da tek maç ve canlı iddaa oynayabileceğiniz mücadeleye misli.com üyeleri %14 oynanma oranıyla ev sahibi galibiyeti diyor.

Caner İşbeğendiren'in yorumu

1 ay önce olumsuz hava koşulları sebebiyle İzmir’e ulaşamayan Rizespor’un talebiyle karşılaşma ertelenmişti. Süper Lig’de hafta sonunda oynanan birçok maç seyircisiz oynandığı için ne yazık ki tatsız geçti. İzmir’de de farklı bir ambiyans elbette beklenmiyor. İlhan Palut’un ekibi son dönemde çok formsuz. Kasımpaşa deplasmanında da bir hayli etkisizdi. Artık reaksiyon gösterme hedefindeler. Rizespor’un da performansı parlak değil. Ünal Hoca, Ankara’da erken yenen goller sebebiyle puan almayı başaramadı. Rize’nin 2-3 gole endeksli istikrarlı sonuçları var. Son 11 haftanın 10’unda 2-3 gollü skorlara imza attılar. İzmir’deki seyircisiz kapışmada da iki takımın da oyun stillerinden de ötürü 2-3 gol aralığında bir mücadele beklentim var. Oranı da gayet tatmin edici.

Anadolu Efes - Bursaspor | 169,5 Üst

Basketbol Süper Ligi'nde erteleme mücadelesi seyircisiz oynanacak. Tek Maç ve Canlı İddaa oynayabileceğiniz mücadeleye Misli.com üyelerinin öncelikli tercihi %51 oynanma oranıyla 169,5 üst tercihi.

Gökhan German'ın yorumu

Basketbol Ligi'nde erteleme maçı. Koronva virüs nedeniyle bazı oyuncular maçlara çıkmıyor. Takımların konsantrasyonu en alt seviyede. Bursa Play-Off için umutlandı. Onlar haftasonu tam kadro oynadılar. Keza Anadolu Efes... Belki bu maçtan sonra liglere ara verilebilir. Efes evinde favori ama çok büyük fark olmayabilir. Efes haftasonu Telekom'u 103 sayı atarak yenmişti. Bursaspor'un maçları da çok yüksek skorlarla geçiyor. Bu maçta 169.5 sayı barajının aşılacağını düşünüyorum. Tercihim üst.