Günün En Çok Oynanan Maçları

Monchengladbach - Union Berlin | Maç sonucu 1

Misli.com’da Canlı İzleyebileceğiniz Almanya Bundesliga’da Pazar günü Monchengladbach ve Union Berlin, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Misli.com'da Tek Maç ve Canlı İddaa imkânlarının olduğu mücadelede Misli.com üyelerinin %61’i ev sahibi Monchengladbach’ın maçı kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %9 ile 2,5 Gol Üstü.

Fatih Demireli’nin Yorumu:

Gladbach'a bir şeyler oldu. Şampiyonluk yarışı için bile hesaba kattığımız Gladbach, son iki maçta sadece bir puan alarak ağır yaralar aldı ve Şampiyonlar Ligi yarışında da zorlanacağı bir sürece girdi. Leverkusen'e farklı yenildikten sonra, Bremen karşısında üretkenlikten uzak olan Gladbach, telafi için sanki uygun bir rakiple oynuyor bu hafta. Union aradan son derece kötü döndü, Mainz maçındaki puan da biraz şanslıydı. Maaş indirimine uymayan golcü Sebastian Polter kadro dışı kaldı. Gladbach kazanır.

Esbjerg - Aalborg BK | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis imkanının olduğu Danimarka Süper Ligi maçında Esbjerg ve Aalborg BK, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelede Misli.com üyelerinin %37’si maçı konuk ekip Aalborg BK’nın kazanacağını düşünüyor. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %29 ile Maç Sonucu 2 ve 2,5 Gol Üstü tercihlerini bir arada içeren kombine bahis.

Emrah Çetin’in Yorumu:

Ara transfer döneminde fena hamleler yapmayan Esbjerg, buna karşın hedeflediği puanları toplayamadı. Özellikle hücum hattına katılan isimlerden beklenen verimi alamıyorlar. Bunda oyun anlayışları da etkili. Eldeki en önemli gol ayağı Kauko da yok bugün. Aalborg'un çok yetenekli gol ayakları var. Genç golcü Kaufmann'ı Kopenhag'a kaptırmalarina rağmen; başta kaptan Andersen olmak üzere, Kusk ve Wert'in katkılarıyla doludizgin ilerliyorlar. Fakat önceliklerinin kupa olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hocanın oyuncu tercihleri de bunun kanıtı. 10 Haziran'daki yarı final öncesi, lige verilen ara da fiziksel olarak takımları geri itmişken hoca oyuncu tercihlerinde seçici olabilir. Kaldı ki Weert cezalı, kaptanın durumu da belirsiz. Eldeki veriler az golü işaret ediyor.

Paderborn - B. Dortmund | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı İzleyebileceğiniz Almanya Bundesliga’da Pazar Günü Paderborn ve B. Dortmund, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Misli.com'da Tek Maç ve Canlı İddaa imkânlarının olduğu mücadelede Misli.com üyelerinin %41’i maçı konuk ekip B.Dortmund’un kazanacağını düşünüyor. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %10 ile 2,5 Gol Üstü.

Berkuk Ünyay’ın Yorumu:

B.Dortmund'da Lucien Favre tartışılıyor. 62 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesi 2012 yılına kadar devam ediyor. Ama yönetimin bu kontrata bağlı kalmayacağı neredeyse kesin gibi. Hatta yerine düşünülen isim ise Niko Kovac. Bu kadar dedikodunun merkezinde olan bir takımın şampiyonluk yarışına konsantre olması kolay olmayacaktır. Son hafta Bayern'e kaybedip şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldılar. Ama bu hafta Paderborn ile oynamaları bir şans. Bu deplasmanda zorlanacaklardır. Yine de kazanırlar.