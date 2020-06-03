Günün En Çok Oynanan Maçları

Werder Bremen – E. Frankfurt: 2.5 Gol Üstü

Bundesliga’da 29. haftanın son maçında Werder Bremen ile E. Frankfurt karşı karşıya gelecek. Misli.com’dan canlı bahis oynayabileceğiniz ve aynı zamanda canlı seyredebileceğiniz mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %15’i 2.5 gol üzerini tercih ederken %14’lük dilim ise ev sahibinin kazanacağı görüşünde.

Fatih Demireli’nin Yorumu

Bremen ve Frankfurt erteleme maçında karşı karşıya geliyor. İki takım henüz geçtiğimiz haftaiçi de maç yapmıştı ve virüs arası sonrası yoğun bir tempoyla devam etmek zorundalar. Bu yüzden iki tarafta da rotasyon kaçılınmaz görünüyor. İki takımın da bu maça özgüveni çıkacağını söyleyebiliriz, Frankfurt Wolfsburg deplasmanında kötü gidişata "dur" dedi, Bremen işe çıkışını Schalke deplasmanında aldığı galibiyetle sürdürdü. Özellikle Bremen'in son 3 maçta topladığı 7 puan, düşen takımı tekrar diriltti. Bremen, playoff sıralamasının iki, ligde kalma sıralamasının üç puan gerisinde. Bu açıdan hayati bir maça çıkacakları ortada. Bremen'de Veljkovic'in cezası bitti, Rashica'nın bir sakatlığı var, ancak Selke ve Osako gibi iki alternatifleri de var. Frankfurt cephesinde Torro haftasonu kırmızı kart gördü, ancak zaten ilk 11 için düşünülmüyordu. Bremen bu fırsatı kaçırmaz ve kazanır diye düşünüyorum.

Salzburg – Rapid Wien: Maç Sonucu 1

Avusturya Bundesliga’da şampiyonluk turu heyecanı Salzburg – Rapid Wien maçıyla başlıyor. Misli.com’dan canlı bahis oynarken aynı zamanda canlı seyredebileceğiniz karşılaşmayı kuponuna ekleyen üyelerin %47’si mücadeleyi Salzburg’un galip bitireceğini düşünüyor.

Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Avusturya'da Şampiyonluk Turu devam ediyor. Şampiyonluk Turu'nda 6 takım mücadele ediyor. Normal sezonu Linz lider olarak tamamladı. Salzburg ise şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Normal sezonda Rapid Wien'i 3-2 mağlup etmişlerdi. Bunun dışında hazırlık dönemini iyi geçiren Salzburg, Lustenau'yu da yenerek Avusturya Kupası'nın sahibi oldu. Sahaya moralli çıkacak olan ev sahibinin kazanmasını bekliyorum.

Hannover 96 – Dynamo Dresden: Maç Sonucu 1

Almanya Bundesliga 2’de heyecan Hannover 96 – Dynamo Dresden maçıyla devam ederken canlı bahis seçenekleriyle siz de bu heyecana ortak olabileceksiniz. Misli.com’dan canlı yayınlanacak karşılaşmaya bahis yapan üyelerin %35’i ev sahibi ekipten yana tercihte bulunurken %13’lük kesim ise maçın 2.5 gol üzeri biteceğine inanıyor.

Berkay Tokgöz’ün Yorumu

Bilindiği gibi Dynamo Dresden, takımında çıkan covid 19 vakaları yüzünden 2.Bundesliga’ya daha uzun bir süre ara vermişti. Dönüş yaptıkları ilk karşılaşmada kendi sahalarında Stuttgart’a 2-0 mağlup oldular. Takımın yaşadığı psikolojik sıkıntı oldukça büyük ve iyi bir şekilde geri dönemedikleri ortada. Hannover 96 ‘nın düşme gibi bir durumu şu anda söz konusu değil. Oldukça rahatlar. Karşılaşmada ev sahibi takımın galibiyetini oynamak mantıklı ancak öncelikli tercih 2.5 ÜST olmalı.