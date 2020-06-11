Günün en çok oynanan maçları

Sevilla – Real Betis | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz İspanya La Liga karşılaşmasında Perşembe günü Sevilla ve Real Betis, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin %45’i maçta ev sahibi ekip Sevilla’nın kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %7 ile maçta en azından 3 gol atılacağı yönünde.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Bundesliga’nın pandemi sonrası dönüşü Ruhr derbisiyle (Dortmund-Schalke) olmuştu. LaLiga da bu anlamda heyecanlı geçmeye aday Endülüs derbisiyle dönüyor. Ara öncesindeki 5 maçta Celta ve Espanyol karşısında kaybedilen puanlar şaşırtıcı oldu Sevilla adına. Betis ise düşme potasına doğru hızla inerken, 6 maçlık kazanamama serisini Real Madrid’i yenerek sonlandırmıştı ama ligin devamı gelmedi. Betis kısmen rahatladı ama Sevilla için Şampiyonlar Ligi yarışı çetin. Sevilla’da orta alandan Nemanja Gudelj cezalı. Derbiler elbette zordur ancak ev sahibi kazanır düşüncesindeyim.

Belenenses - Vitoria Guimaraes | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Portekiz Premier Lig maçında Perşembe günü Belenenses ve Vitoria Guimaraes, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Tek Maç ve Canlı Bahis imkanlarının olduğu maçta Misli.com üyelerinin %25’i maçı konuk ekip Vitoria Guimaraes’in maçı kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %12 ile maçta her iki ekibin de en azından birer gol atacağı yönünde.

Caner İşbeğendiren’in Yorumu:

Petit sonrası başarılı bir çıkış yakalayan Belenenses, ara öncesinde de seri yakalamıştı ve lige dönüşle birlikte Aves deplasmanında kazanarak seriyi de bozmamış oldu. Bu pozitif hava ile birlikte tam 4 maçtır kalelerinde gol görmediklerini söylemeliyim. Takım savunması konusunda etkili bir görüntü veren Belenenses’i, 5-4-1 şablonuyla devirmek cidden güç. Guimaraes kağıt üstünde maçın favorisi, kadro olarak da rakibinden daha güçlü. İki takımda da kritik bir eksik oyuncu yer almıyor. Taraf bahsi açısından bir tahmin yapmak zor. İlk 45 dakikanın kontrollü ve az gollü geçmesini bekliyorum.

CD Tondela - Aves | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Portekiz Premier Lig maçında Perşembe günü CD Tondela ve Aves, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Tek Maç ve Canlı Bahis imkanlarının olduğu maçta Misli.com üyelerinin %25’i maçı ev sahibi ekip CD Tondela’nın maçı kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %6 ile maçta en azından 2 gol atılacağı yönünde.

Faruk Nergiz’in Yorumu:

Tondela deplasmanda Benfica ile golsüz berabere kalarak kritik bir puanı hanesine yazdırdı. Ancak bana göre Aves maçı çok daha kritik. Bu karşılaşmada alınacak kötü bir sonuç moralleri bozar ve ligde kalma yarışında dezavantaj yaratabilir. Ev sahibi geçtiğimiz sezon da düşme stresi yaşamış hatta son hafta ligde kalmayı başarmıştı. Ayrıca golcü Tomane'yi arıyorlar. Bu seneki hücum hattının neredeyse hiçbir etkisi yok. Sarı Yeşilliler işi savunmayla kotaracak gibi.

Tondela bir şekilde kazanacaktır. Ayrıca skoru buldukları takdirde maçın temposunu buna göre ayarlayacaklardır. İlk tercih Ms 1 alternatif ise 2.5 gol altı olmalı.