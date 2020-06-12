Günün En Çok Oynanan Maçları

Göztepe - Trabzonspor: Maç Sonucu 2

Süper Lig geri dönüyor, Misli.com’da Canlı Bahis heyecanı da katlanarak devam ediyor. Canlı Bahis öncesi kupon oluşturanlar Misli.com üyelerinin %46’sı maçta Trabzonspor’un galibiyete yakın olduğunu düşünüyor… %10’luk kesim ise her iki ekibin en az birer gol bulacağını varsayarak Karşılıklı Gol Var diyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu:

Süper Lig bugün iki maçla başlıyor. Göztepe için ligin kalan kısmı oldukça kritik olacaktır. Avrupa potası adına seri galibiyetlere ihtiyaçları var. Trabzon ise şampiyonluk yarışında mücadele ediyor. Her iki takım da skor üretme noktasında sıkıntı yaşamıyorlar. Bu maçta karşılıklı Gol Var bahsi değerlendirilebilir.

Fenerbahçe - Kayserispor: Maç Sonucu 1

Günün bir diğer Canlı Bahis oynama imkanına sahip Süper Lig mücadelesinde, Fenerbahçe -Kayserispor karşılaşması için de Misli.com üyelerinin %35’i ev sahibi galibiyeti tarafında… Bu seçimin ardından%16 ile 2,5 Gol Üstü de tercihlenen bir diğer bahis…

Misli.com Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu:

Lig sonuncusu Kayserispor ile kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe karşılaşacak. Kayserispor özellikle yeni başkanı Berna Gözbaşı yönetiminde ekonomik problemlere rağmen zor şartlarda iyi işler yaptı. Ligde kalma umutları sürüyor. Burada dirençli olabilirler ama özellikle Campanharo ve Pedro Henrique'nin eksikliği handikap. Fenerbahçe'nin stresli ve sıkıntılı bir dönemdeyken bu arada en azından motivasyon olarak toparlanmış olacağını düşünüyorum. Kayserispor'a karşı kötü bir sonuca izin vermeyeceklerdir. Zor da olsa sarı-lacivertli ekibin kazanmasını bekliyorum.

Juventus – AC Milan: Maç Sonucu 1

İtalya’da da kupa maçı ile futbol yeniden başlıyor! 1-1’in rövanşında taraflar finale çıkma mücadelesi verecekken, heyecan Misli.com’da Canlı Bahis’le yaşanacak… Maç öncesinde Misli.com üyelerinin %55’i ev sahibi galibiyetini kuponlarına işaretlemiş durumda.

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu:

İtalya'da hasret bu mücadelede ile sona eriyor. Kupanın ilk ayağında Milano'daki mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Son 20 dakikayı 1 kişi eksik tamamlamak zorunda kalan Milan, son dakikada gelen penaltı golüyle yıkılmıştı. Virüs sebebiyle verilen arada Milan’ın takım oyunundaki eksikliklerini tamamlamak gibi bir şansı olmadı. Çünkü maç oynamadılar. Juventus ise kupanın yıllardır önemini biliyor ve en kolay maçta bile kalitesinden ödün vermiyor. Seyircisiz maçta ilk maçta olduğu gibi 1-1’lik skor ortaya çıkarsa direk penaltı atışlarına geçilecek. Ciddi eksikleri olan Milan’ın aynı zamanda takım oyunundaki eksikleri sebebiyle zorlanacağını düşünüyorum. İki takım arasındaki son 10 maçta 9 kez kazanan Juventus, alışkanlığını devam ettirecektir. Milan’da İbrahimovic, Castillejo, Hernandez, cezalı. Krunic ve Duarte, sakat. Juventus’da tek eksik milli oyuncumuz, Merih Demiral.