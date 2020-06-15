Günün En Çok Oynanan Maçları

Sivasspor – Denizlispor | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Türkiye Süper Ligi karşılaşmasında Pazartesi günü Sivasspor ve Denizlispor, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin %54’ü maçta ev sahibi ekip Sivasspor’un kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %6 ile maçta en azından 3 gol atılacağı yönünde.

Berkuk Ünyay’ın Yorumu:

Sivasspor lige pandemi nedeniyle ara verilene kadar iyi bir performans ortaya koydu. Özellikle Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın takıma katkıları müthiş. Ancak iki oyuncu için transfer haberlerinin ayyuka çıkması bu iki futbolcunun performansını olumsuz etkileyebilir. Takımda ayrıca Hakan Arslan ve Fernando forma giyemeyecek. Sivas için kolay bir maç olmayacak. Denizlispor puan çıkarabilir.

Levante - Sevilla | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz İspanya La Liga maçında Pazartesi günü Levante ve Sevilla, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Canlı İzle imkânının olduğu maçta Misli.com üyelerinin %45’i maçı konuk ekip Sevilla’nın maçı kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %9 ile maçta her iki ekibin de en azından birer gol atacağı yönünde.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Ara sonrasında derbilerden kazançlı çıkan iki takımın maçı. Sevilla, Endülüs derbisinde Betis’i 2 golle geçerken, Levante ise açıkçası beklemediğim bir puanla Valencia derbisinden ayrıldı. Hatta daha iyi oynayarak, son çeyreği de 10 kişi tamamlamalarına rağmen puanı aldılar. Ancak 11 gollü Roger Marti, gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Sevilla ise 25 yaşındaki Arjantinli golcüsü Lucas Ocampos’un bir penaltı golü, bir asistiyle kazandı. İyi oynadılar. Karşılıklı gol ideal.



Real Betis - Granada | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz İspanya La Liga maçında Pazartesi günü Real Betis ve Granada, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Canlı İzle imkânının olduğu maçta Misli.com üyelerinin %34’ü maçı ev sahibi Real Betis’in maçı kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %9 ile maçta her iki ekibin de en azından birer gol atacağı yönünde.

Ali Naci Küçük’ün Yorumu:

BU karşılaşmada en ideal tercih bana göre iki takımın da skor üreteceği… Beni bu düşünceye iten ise Real Betis’in iç saha performansı… Real Betis bu sezon kendi sahasında oynadığı 14 maçın 13’ünde kalesini gole kapatamadı. Betis’in iç sahada oynadığı tam 13 maç karşılıklı gol kaydedilerek tamamlandı. Pandemi sonrasında Getafe’yi geriden gelip 2-1 mağlup eden Granada’nın da bu maçta skor üreteceğini ve 90 dakikada iki ekibinde gol bulacağını düşünüyorum.