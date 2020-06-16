Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe – Trabzonspor: Maç Sonucu 2

Kupada finale çıkma mücadelesinde iki dev rövanşa çıkıyor, Misli.com’da Canlı Bahis heyecanı da bu maçla devam ediyor… Misli.com üyelerinin %18’i Trabzonspor kazanır derken, %14’ü Fenerbahçe kazanır diyor! %10 ise taraf seçimine girmeden Karşılıklı Goller gelir diyor…

Misli.com Yazarı Caner işbeğendiren’in Yorumu:

Açık konuşmak gerekirse Fenerbahçe’yi Kayserispor karşısında hiç beğenmedim. Kruse gibi bir üreticiden yoksun olan Sarı Lacivertliler’in, hücumda aksayacağını öngörmüştüm. Fenerbahçe, göze hoş gelen bir oyun oynamıyor. Ozan’ın enerjisi ve varlığı bu maç için önemliydi. O da bu maçta cezalı durumda. Kayserispor’un Fenerbahçe karşısında değerlendiremediği pozisyonları düşününce direkt şunu düşündüm... Aynı pozisyonlarda Trabzonspor olsa ne yapardı? Bordo Mavili ekip ilk maçı 2-1 kazandığı için Kadıköy’e avantajlı geliyor. Son yıllarda iki takım arasındaki fitillenen gerginlik ateşinde seyirci avantajından da yoksun olan Fenerbahçe’nin, itici gücünden yoksunken Trabzonspor karşısında işini zor görüyorum. Trabzonspor sakin kalmayı başarırsa, 23 yıldır İstanbul’da mağlup edemediği Fenerbahçe’yi yenme fırsatını yakalayıp kupada adını finale yazdırmayı başarır!

Barcelona - Leganes: Maç Sonucu 1

La Liga’da heyecan ara vermeden sürüyor! Barcelona hafta sonu 4-0 rahat kazandıktan sonra gözler bu maça çevrildi. Misli.com’da hem Canlı Bahis oynanabilecek hem de Canlı yayınlanacak maç için üyelerimiz %30 ile ev sahibi kazanır diyor…

Misli.com Yazarı M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Barcelona, Mallorca deplasmanındaki 4-0 skorla LaLiga'ya dönüş yaptı. O maçta 1 gol 1 asistle oynayan Jordi Alba bu maçta cezalı. Leganes düşme potasındaki direkt rakiplerinden birine hem de evinde kaybetti. Valladolid karşısında 2-1'lik yenilgi onlar adına kötü oldu. Enes Ünal'ın golüyle erken yenik duruma düştüler.Yüklendiler, topa daha çok sahiplerdi ama açamadılar. İşleri zor. İlk 45'de goller izleriz.

Werder Bremen – Bayern Münih: Maç Sonucu 2

Bundesliga’da günün maçında, verilen ara sonrası dönüşte oynadığı 3 maçı da kazanan şampiyonluğun en büyük adayı Bayern Münih moralli Bremen deplasmanına çıkıyor! Misli.com’dan Canlı izleyebileceğiniz maçta Canlı Bahis de oynama imkanına sahip olacaksınız… Maç öncesi bahislerde ise üyelerimizin %26’sı Bayern deplasmanda da kazanır diyor…

Misli.com Yazarı Berkay Tokgöz’ün Yorumu:

Şampiyonluk bestelerini çoktan hazırlayan Bayern'in, artık son adımları atma zamanı. Aradan döndükten sonra tüm maçlarını kazanan Bavyera ekibi için, Bremen maçı da kazanılacaktir. Ancak Werder Bremen'in, son maçtaki moral galibiyeti, direncini yüksek tutabilir. Bu yüzden büyük farklar beklemiyorum.