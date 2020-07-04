Günün En Çok Oynanan Maçları

Antalyaspor – Başakşehir: Maç Sonucu 2

Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren Antalyaspor – Başakşehir karşılaşmasına yoğun ilgi gösteren ve kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı konuk ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Evren Göz’ün Tercihi

Başakşehir, sezonun kalanı için belki de en önemli 90 dakikasına çıkıyor. Galatasaray beraberliği ile kritik bir eşiği atlatan Başakşehir'in Antalyaspor'u yeneceğini düşünüyorum. İlk yarı 1.5 gol alt seçeneğini de öneririm.

Fenerbahçe – Göztepe: Maç Sonucu 1

İddaa programı Süper Lig bülteninde günün bir diğer öne çıkan maçı Fenerbahçe – Göztepe karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %29’u Fenerbahçe’nin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Avrupa Ligi yarışında yer alan Fenerbahçe, son maçında harika bir maç sonuna imza attı ve 3-2 galip geldi. Garry Rodrigues bu maçta cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Ara sonrasında iyi dönmeyen Göztepe’nin bu maçta sıkıntı yaşamasını bekliyorum.

Juventus – Torino: Maç Sonucu 1

İtalya Serie A’da Juventus ile Torino’nun karşı karşıya geleceği derbiye bahis yapan Misli.com üyelerinin %58’i lider Juventus’un kazanacağı görüşünde.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Lecce ve Genoa maçlarında oyunun ikinci yarılarında skorlar bulan Juventus, şampiyonluk için yine seri galibiyetlere başladı. Alttan gelen Lazio tehdidi ile Juventus'un oyun disiplininden kopması zor görünüyor. Torino, kötü oyuna ve olumsuz sonuçlar devam ediyor. Kötü sonuçlara rağmen tehlike hattına çok yaklaşacaklarını sanmıyorum. Derbide Juventus'un avantajları yüksek. Bu durum kolayca sonuca yansıyacaktır.