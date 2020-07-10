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10.07.2020 - 15:29 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
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Real Madrid – Alaves: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok bahis yapılan maçı Real Madrid – Alaves karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si Real Madrid galibiyetine oynuyor. Misli.com’dan canlı izleyebileceğiniz mücadelede 2.5 gol üzeri ve handikaplı Real Madrid galibiyetleri diğer öne çıkan bahisler.

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Alaves son haftalara girerken teknik adam değiştirdi. Ancak şampiyonluk yolunda bu kadar avantaj yakalamışken Real evinde şans vermez, farklı kazanır.

 Günün En Çok Oynanan Maçları

Real Sociead – Granada: Maç Sonucu 1

Misli.com’dan canlı bahis oynarken aynı zamanda canlı izleyebileceğiniz bir diğer maçta Real Sociedad ile Granada karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %37’si ev sahibi Sociedad’ın galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Liglere verilen ara sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşatan Real Sociedad, son maçında da Levante ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi iddiasını zora soktu. Granada tıpkı rakibi gibi gol yollarında etkili. İlk yarı en az 1 gol bekliyorum.

 

Sporting Lizbon – Santa Clara: Maç Sonucu 1

Portekiz Ligi’nde günün en çok tercih edilen maçı Sporting Lizbon – Santa Clara karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si ev sahibinin galip geleceğini düşünüyor. Misli.com’dan canlı izleyerek heyecanına ortak olabileceğiniz mücadelede 1.5 ve 2.5 gol üstü seçenekleri diğer öne çıkan bahisler olarak göze çarpıyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Santa Clara ligde konum olarak rahatladıktan sonra hayal kırıklığı yarattı. Sporting ise son maçında Moreirense karşısında yüklenmesine rağmen golü bulamadı. Kalan haftalarda kayıp yaşamak istemiyorlar. Ligde hedefi kalmayan Santa Clara'yı mağlup ederler.

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