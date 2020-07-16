Günün En Çok Oynanan Maçları

Real Madrid – Villarreal: Maç Sonucu 1

La Liga’da şampiyonluğunu ilan etmek üzere olan Real Madrid evinde Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Misli.com’dan canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı izleyebileceğiniz mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i Eflatun Beyazlıların kazanacağını öngörüyor.

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Ve şampiyonluk maçı. Real kazanırsa şampiyonluğunu resmi olarak ilan edecek. Granada gibi zor deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardılar. Villarreal çok iyi takım ancak son dönemde iç sahadaki kayıpları Şampiyonlar Ligi’nden uzaklaştırdı onları. Hatta Sociedad’ın ve Getafe’nin sonuçlarına göre Avrupa Ligi’ni de kaybedebilirler. Üst ile gollü maç en güzeli. Diğer seçenek 10.5 korner üst.

Crystal Palace – Manchester United: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçlarından Crystal Palace – Manchester United karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %26’sı Kırmızı Şeytanlara oynuyor. Heyecan dolu mücadelede 2.5 gol üzeri de diğer öne çıkan bahis tercihi olarak öne çıkıyor.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi

Manchester United pandemi nedeniyle lige verilen aradan en iyi çıkan takımlardan biri. Fiziksel olarak çok hazır durumdalar. Son dört maçta 14 gol attılar. Palace karşısında da skora rahat ulaşırlar. Beklentim üst.

SPAL – Inter: Maç Sonucu 2

İddaa programı Serie A bülteninde günün son maçı Spal – Inter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si konuk ekibin karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Matematiksel olmasa da Spal’ın ligden düştüğü söylemek mümkün. Öz güvenleri yok ve oyun içinde yeterlilik konusunda büyük sıkıntıları var. İnter, gollü sonuçlar almaya Torino karşısında da devam etti. Spal deplasmanında yine gole dönük bir İnter izlememiz mümkün. Öncelikli tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak. Karşılıklı gol var bahsi de oran yükselmek için alternatif tercihlerden biri.