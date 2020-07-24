Günün En Çok Oynanan Maçları

Ac Milan - Atalanta: 2,5 Gol Üstü

Serie A’da bitime 3 maç kala Avrupa Ligi’ne eleme oynamadan katılma hedefini sürdüren Milan, yılın flaş ekibi Atalanta’yı konuk ederken, Canlı Bahis oynanabilecek maç öncesinde Misli.com üyeleri öncelikli tercihini 2,5 Gol Üstü’nden yana kullanırken, çok yakın yüzdeyle 1,5 Gol Üstü de bir diğer tercih olmuş.

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu:

Pandemi sonrasının iki formda takımı kozlarını paylaşacak. Milan’da Hakan, İbrahimoviç ve Rebic'in performansı ön plana çıkarken, Atalanta'nın takım oyunundaki bütünlüğü dikkat çeken unsurlar. Net olarak iki takımın ortak noktası ise gol. Bu yüzden gol bahislerinde yönelmek son derece mantılı. Öncelikli tercih 2,5 gol üstü bahsi olmalı.



Antalyaspor - Galatasaray: 2,5 Gol Üstü

Süper Lig’in son haftasında perde Antalya’da açılıyor! Sarı kırmızılıların son haftaların formda ekibi karşısında nasıl bir sonuç alacağının merak edildiği karşılaşma için Misli.com’da Canlı Bahis oynama imkanına sahipsiniz! Maç önü bahislerine göz attığımızda Misli.com üyeleri öncelikle maçta 2,5 Gol Üstü’nden yana tercihlerini kullanmış durumdalar…

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu:

Liglere verilen ara sonrasını çok iyi geçiren Antalyaspor, 8. sıraya kadar tırmandı. Galatasaray ise 8 maçlık kazanamama serisini Göztepe galibiyeti ile sona erdirdi. Bu maçta her iki takımın da skor üretmesini bekliyorum.



Paris Saint Germain - St Etienne: Karşılıklı Gol Var

Fransa’da uzun süren futbol hasreti kupa finaliyle bitiyor! Stade de France’da yaşanacak bu heyecana Misli.com’da Canlı Bahis ile katılarak ortak olabilirsiniz. Bu maça şimdiden bahis yapan üyelerin %48’i PSG galibiyetini seçerken, %13’lük kesim 3,5 Gol Üstü beklentisinde…

Misli.com Yazarı Esat Soydabircan’ın Yorumu:

Fransa'da Mart ayının ilk haftasından bu yana ilk kez resmi maç oynanacak. Fransa Kupası finalinde PSG ve St. Etienne kozlarını paylaşacak. St.Etienne pandemi öncesinde iyi bir hava yakalamıştı. Bu kupayı kazanıp sükse yapmak istiyorlardı. İki ekip de 2 hazırlık karşılaşması oynadı ve oldukça disiplinli davrandılar. Paris'in hücum hattı futbol oynama konusunda oldukça iştahlıydı. St.Etienne yeni sezon öncesi güç denemesi yapacak. Keyifli bir final bekliyorum. Karşılıklı gol var oynanabilir.