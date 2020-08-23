Günün En Çok Oynanan Maçları

PSG – Bayern Münih | Maç Sonucu 2

Şampiyonlar Ligi’nde kupa sahibini buluyor. Bu akşam 22:00’de başlayacak mücadele için heyecan dorukta. Misli.com’da maç öncesi bu mücadeleye bahis yaparak heyecanını ikiye katlayan üyelerin %48’lik kısmı kupayı müzeye götürecek tarafın Bayern Münih olacağını öngörüyor. Tek Maç ve Canlı İddaa oynanabilecek mücadeleye siz de Misli.com’da kupon yaparak bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu;

Futbol aklı ve sahada maçın tamamında gösterilen performans Hans-Dieter Flick'in takımı Bayern'i işaret ediyor. Müthiş oynuyorlar. Barcelona karşısında 8-2'lik galibiyette elbette ki Barça'nın çok kötü oyununun da etkisi var ama bitmek bilmeyen bir Bayern arzusu 90 dakikayı futbol keyfine döndürdü. Diğer yandan da PSG'nin ise Fransa'daki rahat lig şampiyonlukları ne yönetimi ne taraftarı tatmin ediyor. Şampiyonlar Ligi kupası istiyorlar. Bundesliga'da Mainz ve Dortmund'u çalıştıran Tuchel,2 sezondur ligi kazanıyor ama Fransa Ligi'nde ciddi rakipleri yok. Dortmund'u çalıştırdığı dönemde ligi olmasa da 1 kez kupayı kazanabilmişti.İki takımda da kritik denebilecek eksik yok. Sevilla-Inter maçı gibi ilk 45 izleyeceğimizi sanmıyorum açıkcası. Her ne kadar Bayern, Lyon önünde 0-0'ken net pozisyonlar verse de sonradan 3-0 kazanmayı başardı.PSG karşısında savunma daha dikkatli ve temkinli olacaktır.İki takımda da müthiş golcüler var. Savunmaların işi zor. Maçın hakemi İtalyan Orsato. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 33 sarı 1 kırmızı gösterdi. Ortalaması 5.5. Serie A'da da bu sezon 17 maç yönetti ve 92 sarı-3 kırmızı gösterdi. Ligdeki kart ortalaması da 5.4 olarak dikkat çekiyor. Maç için tercihlerim sırasıyla 2.YARI DAHA ÇOK GOL OLUR - 4.5 ÜST KART - 10.5 ÜST KORNER.

Anderlecht – Mouscron | Maç Sonucu 1

Belçika Ligi’nde günün en çok oynanan maçlarından olan bu mücadeleye Canlı İddaa oynamak mümkün. Misli.com’da bu mücadeleyi kuponlarında bulunduran üyelerin büyük bir çoğugunluğu ev sahibi ekibin mücadeleden galip ayrılacağı yönünde bahis yapmış durumdalar.

Caner İşbeğendiren’in yorumu;

Takımın başına Vincent Kompany’yi getiren Anderlecht, geçen sezonki başarısız tablonun ardından yeni sezona etkili girdi. Sert geçen Mechelen sınavının ardından St.Truiden’i yenerek moral depolayan Anderlecht, Avrupa kupalarında yer almayacağı için tamamen lige odaklanacak olması hiç kuşkusuz iç saha maçlarında özellikle güvenmemizi sağlıyor. Mouscron, Mechelen karşısında reaksiyon gösteremedi. Anderlecht’in 3 puana uzanması zor görünmüyor.

Nice – Rennes | Maç sonucu 1

Fransa Lig 1’de Nice, Rennes’i konuk ediyor. 18:00’de başlayacak mücadeleyi Misli.com’da Canlı İzleyip aynı anda Canlı İddaa oynayabileceksiniz. Maç önü tercihlerde üyelerin tercihi ise Nice galibiyeti.

Burak Sarıaslan’ın yorumu;

Bu ligin yenisi Lens, oldukça zor bir maçla başlangıç yapıyor. Geçen sezon kötü başladığı ligde toparlanmayı başaran Nice fena olmayacak bir performansla ligi bitirdi. Dolberg bu maçta da en büyük silahları olacak ve hücum güçlerine en azından Lens karşısında güveniyorum. Handikap diyemem tabii ki ama ev sahibinin galibiyeti bu maç için en olası sonuç