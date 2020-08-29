Günün En Çok Oynanan Maçları

Arsenal – Liverpool: 2.5 Gol Üstü

İngiltere Community Shield Kupası’nda karşı karşıya gelen Arsenal ile Liverpool’un mücadelesine bahis yapan Misli.com üyeleri maçın 2.5 gol üstü biteceği görüşünde.

Can Tongo’nun Yorumu

Arsenal sezonun son bölümünde iyi bir çıkış yakalamış olsa da rakip Liverpool olduğu için favori değil. Liverpool son maçlarında çok daha açık oynayan bir görüntü çizdi. Gollü bir maç bekliyorum.

Rennes – Montpellier: 2.5 Gol Üstü

Misli.com’da canlı izleyebileceğiniz Rennes – Montpellier karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin büyük çoğunluğu mücadelenin gollü geçeceğini düşünüyor.

Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Ligin kaliteli kadrolarından birine sahip olan Rennes, iç sahada oynadığı son 10 maçın 8’inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Belki göze hoş gelen bir futbol oynamıyorlar ama bir şekilde kazanmayı biliyorlar. Tam bir deplasman kabusu yaşayan Montpellier için bu hafta oldukça zor geçecek. Ev sahibinin etkisizliğinden dolayı fark yemezler tabii ki ama kaybetmeleri sürpriz olmaz.

Strasbourg – Nice: 2.5 Gol Altı

Fransa Ligue 1’de günün bir diğer maçı Strasbourg – Nice mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin büyük çoğunluğu karşılaşmanın az gollü biteceği görüşünde.

Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Bu maçla ilgili çok fazla yoruma gerek yok. Takımların önceki senelerde fiziksel olarak en hazır maçlarını düşündüğümüzde bile pozisyon neredeyse yok gibiydi. Şimdi sezon başı ve henüz istekleri seviyelere gelemediklerini hesaba katarsak, bu maçta ‘alt’ ihtimali çok yüksek.