Günün En Çok Oynanan Maçları

Sırbistan - Türkiye | Handikaplı Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmasında Pazar günü Sırbistan ve Türkiye, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı A Milli takımımızın maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorlar.

Ali Naci Küçük’ün Yorumu:

A Millilerimiz, Macaristan karşısında etkisiz ve kötü bir futbol ortaya koydu! Oyunu 90 dakika domine eden taraf Macaristan olurken direkten dönen iki top, Uğurcan'ın iki kritik kurtarışı ve savunmada Merih-Çağlar ikilisinin cansiperane hamleleri olmasa sahadan farklı bir mağlubiyetle ayrılabilirdik. Orta sahada Şenol hocanın Mert Hakan, Emre, Ahmed Kutucu gibi milli takım kariyerinde tecrübe eksiği bulunan oyunculara da yer vermesi skorda etkili oldu. Bu kez Güneş'in, Yusuf Yazıcı, İrfancan, Okay gibi tecrübeli isimlerini ilk 11'de sahaya süreceği görüşündeyim. Orta saha hattının değişmesi ile daha üretken ve organize bir milli takım izleyeceğimiz kanaatindeyim. Sırbistan da gruptaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 mağlup oldu. Rakibimizin son maçlarına baktığımızda gol bulmakta zorluk çekmeyen, ne olursa olsun kaybetse de skor üretmeyi başaran bir ekip. Galibiyet açısından Sırbistan'ı 3 puana yakın görsem de benim tercihim iki takımın da skor üreteceğinden yana yani KG var tercihi olacak.

İsviçre - Almanya | Handikaplı Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmasında Pazar günü İsviçre ve Almanya, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 2. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı konuk ekip Almanya’nın maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorlar.

Esat Soydabircan’ın Yorumu:

Almanya, İspanya karşısında iyi oynamasına rağmen son dakika golüne engel olamadı ve 1 puanla sahadan ayrıldı. İsviçre ise Ukrayna'ya deplasmanda mağlup oldu. Panzerlerin kadrosunda Bayern'den sadce Süle var. Konuk ekibin artık hata yapacağını düşünmüyorum. Kazanmaya yakınlar.

İspanya – Ukrayna | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmasında Pazar günü İspanya ve Ukrayna, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 3. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı ev sahibi İspanya’nın maçı kazanacağını düşünüyorlar.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Grupta ilk maçlarda İspanya, Almanya deplasmanında son anlarda beraberliği kurtardı.Almanya önünde %59'la topa daha çok sahip olan, daha çok şut deneyen takımdı. Ancak diğer yandan De Gea'nın çok iyi kurtarışlar yaptığını da belirtmek gerek. Ukrayna ise evinde İsviçre'yi 2-1 ile geçti.Goller Yarmolenko ve Zİnchenko'dan geldi. İspanyollar favori şüphesiz. Ancak kolay teslim olacağını sanmıyorum Ukrayna'nın. Ev sahibi kazanır seçeneği dışında kg var, 1 ve 2,5 üst gibi seçenekler düşünülmeli.