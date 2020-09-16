Günün En Çok Oynanan Maçları

Paris Saint Germain – Metz: Maç Sonucu 1

Ligue 1’e kötü bir giriş yapan Paris Saint Germain’in sahasında Metz ile yapacağı ve Misli.com’dan canlı yayınlanacak mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri ev sahibinin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Analizi

Paris Saint Germain’de sorunlar bitmek bilmiyor. Önce takımdaki yıldızların aynı anda Koronavirüs’e yakalanması. Ardından arka arkaya alınan mağlubiyetler ve son maçta havada uçuşan kartlar. Ev sahibi takımda bu hafta Neymar, Kurzawa ve Paredes kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu isimlerin dışında Marquinhosi Icardi ve Mbappe’nin de oynaması beklenmiyor. Yani sahada yaratıcı isim olarak sadece Di Maria kaldı. Metz potansiyeli olan bir takım değil ve Marsilya gibi galibiyet için sahaya çıkmayacaktır. Onlar da mümkün olduğunca kalelerini gole kapatıp maçı en azından 1 puanla tamamlamak istiyorlar. Bu karşılaşmada bol gol beklemiyorum.

Omonia – Kızılyıldız: Handikaplı Maç Sonucu 2

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Omonia-Kızılyıldız karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri konuk takımın farklı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Güney Kıbrıs ekiplerinin Avrupa’da sergilediği profil tıpatıp benzer nitelikte. Hücum meziyetleri kısıtlı, kapalı oynamayı tercih eden savunma takımları görüntüsündeler. Bir önceki turda Legia’yı geçen Omonia, işi 90 dakikada bitirememişti. Legia sınavı referans açısından iyi bilgi verdi bize. Kızılyıldız’ın da kolay gol yemeyen bir yapısı var. Sertliğin ön planda olduğu bir karşılaşma izlememiz de muhtemel görünüyor. Bu da tempoya negatif etki edeceğinden, özellikle ilk 45 dakikalık bölümde 2 gol çıkmayabilir.

Maccabi Tel Aviv – Dinamo Brest: Maç Sonucu 1

Misli.com’dan canlı yayınlanacak Şampiyonlar Ligi Eleme maçında Maccabi Tel Aviv ile Dinamo Brest karşı karşıya gelecek. Mücadeleye yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri ev sahibi Maccabi’den bahis tercihinde bulunuyor.

Misli.com Yorumcusu H. İbrahim Ağış’ın Tercihi

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki bu mücadele tek maç üzerinden oynanacak. İkinci ön eleme turu maçında eşleştiği Litvanya temsilcisi Suduva karşısında 3-0 kazanan Maccabi Tel Aviv bu tura yükselmeyi başardı. Takım olarak ofansif ve baskı gücü yüksek bir performans sergileyen bir ekip olduğunu belirtmek istiyorum. Özellikle iler uçta olan Nick Blackman takımın en etkili isimlerinin başında geliyor. Mutlaka iç saha avantajıyla mücadeleye hızlı bir giriş yapmalarını bekliyorum. Belarus temsilcisi Dinamo Brest ise erken başlayan liginin sayesinde daha motive bir futbol sergiliyor. Özellikle kadrosunda Milevskiy, Diallo ve Tweh gibi gol yollarında etkili oyuncuları bulunuyor. Mutlaka turu geçmek için maça tempolu başlayacaklardır. Bu karşılaşmada iki ekipte kazanmak adına karşılıklı goller bulup mücadeleyi 2.5 Gol Üstüne taşırlar.