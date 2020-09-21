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21.09.2020 - 14:27 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
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Fenerbahçe – Hatayspor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok oynanan maçı FenerbahçeHatayspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri ev sahibi Sarı-Lacivertlilerin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, son olarak kadrosuna Nazım Sangare’yi kattı. Caner, Gökhan, Novak, Sosa, Mert Hakan gibi önemli takviyeler yaptılar. Vedat’ın Lazio gitmesi sonrası forvet çalışmaları da sürüyor. Hatayspor, son şampiyon Başakşehir karşısında 2-0 kazanarak sürpriz bir galibiyet aldı. Yeni takım olmalarına rağmen Başakşehir karşısında iyi mücadele ettiler. Ancak iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe’ye karşı işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. 1.32 oran da uygun.

AC Milan – Bologna: Maç Sonucu 1

İtalya Serie A’da haftanın kapanış maçı Milan – Bologna karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Pandemi dolayısı ile verilen ara sonrasında keskin bir çıkış yakalayan Milan, son olarak kadrosuna yeni Pirloolarak adlandırılan Sandro Tonali’yi kattı. Bologna kendinden güçlü takımlar karşısında kontradan skor üretebiliyor. Bu maçta Gol Var bahsi değerlendirilebilir.

Wolverhampton – Manchester City: Maç Sonucu 2

Premier Lig bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Wolves – M. City mücadelesine bahis yapan Misli.com üyeleri Guardiola ve öğrencilerinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi

Wolves geçtiğimiz sezondan beri fiziksel gücünü iyi kullanıyor. Ligin ilk maçını da kazandılar. Manchester City'yi anlatmaya gerek yok. Oyun planları hücum üzerine kurulu. Wolves'ın rakibi zorlayacağını düşünüyorum. Gol Var iyi bir seçim olur.

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