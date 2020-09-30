Günün En Çok Oynanan Maçları

Real Madrid – Real Valladolid: Maç Sonucu 1

La Liga’nın son şampiyonu Real Madrid evinde Real Valladolid ile karşı karşıya gelecek. Misli.com’dan canlı yayınlanacak bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri ev sahibinin kazanacağı görüşünde.

Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Real Madrid zor da olsa Betis deplasmanından galibiyet çıkarttı. Real’in aralık ayına kadar çok çetin deplasmanları var! Dolayısıyla bu fikstür dezavantajını göz önünde bulundurduğumuzda iç saha maçlarını kayıpsız atlatmaları gerekiyor. Konuk ekibin güçlü rakibi karşısında zorlanması muhtemel. ‘MS 1 ve 4.5 altı’ ikilisi bu maç için en sağlam tercih.

Huesca – Atletico Madrid: Maç Sonucu 2

La Liga’da günün bir diğer öne çıkan ve Misli.com’dan canlı yayınlanacak maçında Huesca ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri ise konuk ekipten yana tercihte bulunuyor.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Ligin yenisi Huesca, ilk hafta Villarreal deplasmanında olduğu gibi 3.haftada da Valencia deplasmanından 1 puanla dönmeyi başardı. Evlerinde Cadiz’e kaybetmeleri deplasman başarılarının değerini azalttı. Ancak şu kesin ki geniş özetlerde görünen evvelki sezon lige veda ettiklerindeki savunmalarından daha iyi durumdalar. A.Madrid ise Luis Suarez’in siftah maçında Granada gibi sezona iyi başlayan takımı 6-1 ile uğurladı. Suarez assist ve gollerle merhaba dedi. Bu sezon farklı bir Atletico izleyeceğiz. Deplasmanda kazanırlar.

Benevento – Inter: Maç Sonucu 2

İtalya Serie A’da günün en çok tercih edilen maçı Benevento – Inter karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri konuk ekip Inter’in galibiyetine oynuyor. Misli.com’dan canlı izleyebileceğiniz mücadelede bir diğer öne çıkan bahis ise 2.5 gol üstü olarak göze çarpıyor.

Ozan Gür’ün Yorumu

Benevento, Sampdoria deplasmanında ofansif oyundaki etkinliğini göstererek 3-2'lik değerli bir galibiyete imza attı. Dirençli rakibi karşısında oyunun başından sonuna baskın olan bir Benevento izledim. İnter ise Fiorentina karşısında 4-3’lük skorla kazanırken, oyun kurgusu içinde bireysel yöndeki tecrübesini kullandı. Conte’nin elinde bol alternatifli bir kadro var. Geçtiğimiz sezondan çok daha iyi olacaklarını gösterdiler. Tempolu oyunda iki takımın oyun içi önderleri var. Gollü bir mücadele olacağına inanıyorum. Tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak.