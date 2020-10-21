Günün En Çok Oynanan Maçları

Real Madrid – Shakhtar Donetsk: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, Şampiyonlar Ligi fikstüründe yer alan Real Madrid – Shaktar Donetsk karşılaşması oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %10’u ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

“La Liga'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak noktalayan Real Madrid, yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı ve 5 maçta 2 kez puan kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçında, önümüzdeki hafta oynayacakları El Clasico düşünülerek bazı isimler riske atılmayabilir. Eden Hazard ve Alvaro Odriozola'nın iyileşme süreçleri olumlu seyretse de kadroda görmezsek şaşırmayalım. Sergio Ramos dinlendirilebilir. Dani Carvajal ve Martin Odegaard kesin olarak yok... Shakhtar Donetsk cephesinde ise koronavirüs karantinasındaki golcü Junior Moraes ve savunmanın önemli isimlerinden Mykola Matvienko deplasman kafilesinde yer almadı. As stoper Sergiy Kryvtsov, as sol bek Ismaily ve tecrübeli kanat oyuncusu Yevgen Konoplyanka sakat... Real Madrid cephesinde akılların bir köşesinde El Clasico olacaktır ancak Cadiz yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi'ne de puan kaybıyla başlamak istemezler.”

Adana Demirspor - Ümraniyespor: Maç Sonucu 1

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Adana Demirspor - Ümraniyespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %88’i ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

“Adana Demir ilk yenilgiyi kendisi gibi iddialı ekiplerden Altay deplasmanında yaşadı. Golü ilk yarıda yediler. Pa Dibba’nın atakları dışında rakip kalede tehlike yaratamadılar, oyunu bir türlü alamadılar. Ümraniye aynı oranda zorluk yaratabilecek seviyede değil. Ümraniye Milli aradan sonra da iyi dönemedi. Eskişehir’de öne geçmişler ama son bölümde oyundan düşmüşler ve yenilmekten kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan’ın çıkardığı penaltıyla kurtulmuşlardı. Yine öne geçtiler ama Keçiörengücü karşısında da bir noktadan sonra rakibin üstünlüğü kabul etmek zorunda kaldılar ve evlerinde kaybettiler. Ev sahibi 3 puanı alır.”

Bayern Münih – Atletico Madrid: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Bayern Münih – Atletico Madrid mücadelesinde Misli.com üyeleri %55’lik oranla toplam Partizan galibiyeti seçeneğini değerlendiriyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

“Son şampiyon Bayern, açılışı Atletico ile yapacak. Atletico, bu sezon La Liga'da çıktığı 4 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Almanya'da da yine savunmasıyla ön planda olmak isteyecekler. Skor üretme konusunda dünyanın en rahat ekibi olan olan Bayern'in, bu karşılaşmada da sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Tercihim MS 1.”