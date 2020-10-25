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25.10.2020 - 12:15 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
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Fenerbahçe – Trabzonspor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maç Fenerbahçe – Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösteren ve mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %54’ü ev sahibi ekibin derbiyi kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yazarı Ertan Süzgün’ün Yorumu

Fenerbahçe, Samatta, Cisse Sosa, Perotti, Ademi, Pelkas gibi takviyelerle geniş ve kaliteli bir kadro kurdu. Göztepe deplasmanından 3-2’lik galibiyetle döndüler. Trabzonspor’da Newton’un geleceği merak ediliyor. Geride kalan 5 maçta tek galibiyet alabildiler. Ev sahibinde takımla çalışmalara başlayan Perotti henüz hazır değil. Trabzonspor’da ise Trondsen dışında Ekuban yok. Abdülkadir Parmak da belirsiz. Fenerbahçe, sahasında favori.

 

Alanyaspor – Fatih Karagümrük: Maç Sonucu 1

Günün bir diğer öne çıkan maçı Alanyaspor – Fatih Karagümrük karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü lider Alanyaspor’un kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Lider, ligin sürpriz ekibi Karagümrük’ü konuk edecek. Alanyaspor gerçekten oyun kalitesi yüksek ve bulunduğu konumu da fazlası ile hak eden bir ekip. Galatasaray karşısında oynadıkları futbol ile zirvede olacaklarının sinyallerini açıkça verdiler.

Karagümrük lige saygı duyulacak ve takdir edilecek bir futbol ile başladı. Ancak bu deplasmanda bence işleri bir hayli zor. Jimmy Durmaz cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.

MS 1 ve 4.5 alt ideal bir tercih olacaktır.

 

Arsenal – Leicester City: Maç Sonucu 1

Premier Lig’de yükselişini sürdürmek isteyen iki ekibin karşılaşmasına büyük ilgi gösteren Misli.com üyeleri maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstü seçeneklerini tercih ediyor.

Misli.com Yazarı M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Hakem Craig Pawson, kart konusunda cimri olmayan hakemlerden. Maç da sürat ve pozisyon adına bol keyif vadediyor. Maç günü kart bahisleri açıldığında 4.5 üst oynanabilecek maçlardan biri. İlk tercihim kart, sonraki seçimim ÜST.

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