Günün En Çok Oynanan Maçları

Antalyaspor – Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa bülteninde günün en çok oynanan maçı Antalyaspor- Fenerbahçe karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %65’i sarı lacivertli ekibin deplasmandan galibiyetle döneceği yönünde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Antalyaspor’da Tamer Tuna’nın görevinden ayrılması ve teknik adam arayışı bu maçta zaten favori olan Fenerbahçe’yi daha da avantajlı duruma soktu. Fenerbahçe’nin derin bir kadrosu, kaliteli oyuncuları, doğru hamlelere imza atan teknik heyeti var. Antalyaspor karşısında handikaplı bir galibiyete imza atacaklarını düşünüyorum.

Villarreal – Real Valladolid: Maç Sonucu 1

La Liga’da haftanın kapanış maçını Misli.com’da Canlı olarak izlerken, Canlı bahis heyecanına ortak olabileceksiniz. Günün kuponlarda en çok tercih edilen bir diğer maçı için Misli.com üyelerinin beklentisi ev sahibi takımın galibiyeti…

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Villarreal son dönemde her kulvarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Avrupa Ligi’nde de her iki maçta toplam 8 gol attı. Ligde kazanırlarsa ilk 3’e girme şansları bu hafta çok yüksek. Valladolid’e geçen hafta evinde güvendik ama tam bir hayal kırıklığı 90 dakikaydı. Ev sahibi kazanır.

Hoffenheim – Union Berlin: Maç Sonucu 1

Bundesliga’da 6. hafta karşılaşmaları Hoffenheim – Union Berlin maçıyla noktalanıyor. Misli.com ve uygulamalarında Canlı olarak izleyebileceğiniz mücadeleye Canlı Bahis’le katılma şansına da sahipsiniz. Maç öncesi bahislere göz attığımızda Misli.com üyelerinin bu maçla ilgili ilk tercihinin Hoffenhaeim’in kazanacağı yönünde olduğunu görüyoruz.

Misli.com Yazarı Fatih Demireli’nin Yorumu

Hafta içi Avrupa'da farka giden Hoffenheim, Son 3 resmi maçından ikisini kazanan, birinde berabere kalan Hoffenheim, gol yollarında etkili, ancak kolay da gol yiyorlar. Union son iki maçından beraberlik çıkardı, onlar da Hoffenheim gibi kolay atıyor, kolay yiyor. Geçen sezon Hoffenheim'ın ağlarını sarsamayan Union, bu sezon gol sevinci yaşayabilir. Hoffenheim'dan da aynı beklentim var. Bu yüzden karşılıklı goller olacaktır.