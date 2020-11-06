Günün En Çok Oynanan Maçları

Gaziantep – Beşiktaş: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Gaziantep – Beşiktaş karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %37’si Siyah Beyazlı ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Taraf bahsine girmekten ise bu maçta tercih edilecek en ideal seçim iki takımın da skor üretmesi yönünde olacaktır. Gaziantep, rakip kim olursa olsun skor bulabilen ve ligde çıktığı 7 maçı da boş geçmeyip gol atan bir takım. Beşiktaş’ta rakibine karşılık verecektir.

Sassuolo – Udinese: Maç Sonucu 1

Serie A’da haftanın açılış karşılaşması olan ve Misli.com’dan canlı yayınlanacak Sassuolo – Udinese maçını kuponuna ekleyen üyelerin %46’sı ev sahibi ekipten yana.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Napoli deplasmanında kazanan Sassuolo, ligin diri ekiplerinden biri. Teknik Adam De Zerbi’nin Napoli maçı sonrası yaptığı açıklama gerçekçi. “İyi sonuçlar alarak öz güvenimizin yerine gelmesi bize handikap yaratabilir” diyen bir teknik adama sahipler. Udinese, ligin vasat ekiplerinden biri olmasına rağmen oyun temposunu yüksekte tutmayı başarıyor. Öncelikli tercih 2,5 gol üstü bahsi olmalı.

Werder Bremen – Köln: Maç Sonucu 1

İddaa programı Cuma bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Werder Bremen – Köln karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyeleri %36’lık oranla Werder Bremen galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Almanya Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Werder geçen sezonun son haftasında Köln'ü 6-1 yenerek Bundesliga'da kalmak için son şansını kullanmıştı. Bremen yerine Düsseldorf düşmüştü. Bremen o günden sonra toparlanma sürecine girdi, çok daha derli toplu bir futbol oynuyor. Köln ise o zamanların Bremen'i gibi oynuyor, 6 haftada 2 puan topladılar. Bremen'in bir adım onde olduğunu düşünüyorum.