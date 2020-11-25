Günün En Çok Oynanan Maçları

Liverpool – Atalanta: Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Liverpool – Atalanta karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %56’sı maç sonucu 1 tercihinde bulunuyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi

İtalya'da Atalanta'yı 5-0 yenen Liverpool, grupta 3'te 3 yaparak büyük avantaj elde etti. Van Dijk ve Salah başta olmak üzere önemli eksikleri bulunan İngiliz ekibi buna rağmen ligde Leicester'ı 3-0 yendi. Atalanta da son 3 resmi maçta sadece 1 gol atarak şaşırttı ve onlarda da eksikler var. Liverpool maçın favorisi olsa da Atalanta gibi patlama potansiyeli olan bir takımı karşıma almak istemiyorum. Önceliğim yine goller olacak. 3.5 üstü ideal.

Ajax – Midtjylland: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan bir diğer maçı Ajax – Midtjylland karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i Hollanda temsilcisinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Ajax’ın gruptaki gerçek rakibi Atalanta... Hollanda ekibi, hem ligde hem Avrupa’da iyi gidiyor. Danimarka’ya ciddi eksiklerle gidip 3 puanla dönmeleri önemliydi. Midtjylland için Şampiyonlar Ligi’nin büyük geldiğini ifade etmiştim. Tabii bu maçta da kaybetmeleri halinde 3.lük ihtimalleri de %50’nin altına inecek. Dolayısıyla onların da risk alacağı bir mücadele öngörüyorum. Ajax denince akla ilk olarak goller geliyor. Gol barajı yine sorunsuz aşılır.

Bayern Münih – Salzburg: Maç Sonucu 1

Şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden Bayern Münih’in evinde Salzburg ile karşılaşacağı mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %50’si ev sahibi galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Lider Bayern, yoluna kayıpsız devam ediyor. Bu karşılaşmada da sürpriz yaşamayacaklarını düşünüyorum. Gollü ve Bayern'in kazanacağı bir mücadele olacağını düşünüyorum.