Günün En Çok Oynanan Maçları

Başakşehir - Leipzig: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Başakşehir – Leipzig karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin büyük çoğunluğu konuk ekibin galibiyetinden yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yazarı Ali Naci Küçük’ün Yorumu:

Leipzig için Şampiyonlar Ligi’nde belki de ‘tamam mı yoksa devam mı’ niteliği taşıyan bir maç! Geçen yıl Devler Ligi’nin yarı finalisti olan Alman ekibi için bu 90 dakika daha büyük önem taşıyor. Çünkü grupta Manchester United ve PSG’nin karşılaşacağı bu haftada puanı 6 olan Leipzig galibiyet halinde bir üst tura çıkma adına önemli bir yol almış olacak. Başakşehir grupta 3 puan ile son sırada…Temsilcimiz adına da Avrupa’da yoluna devam etmesi adına kritik bir maç olacak. Ancak Başakşehir’de ciddi bir düşüş var. Bir anlamda Manchester United karşısında aldıkları galibiyet takım içinde bazı futbolcuların ayağını yerden kesmiş durumda. Önce Beşiktaş’a mağlup olup ardından 3-0 öne geçtikleri Denizlispor karşısında büyük bir şok yaşayarak sahadan 3-3 beraberlik ile ayrıldılar. Leipzig dinamik, tempolu, mücadeleci ve fizik gücü yüksek bir takım. Ben Alman ekibinin sahadan galibiyet ile ayrılacağı ve karşılaşmada en az 2 gol olacağı görüşündeyim.

B. Dortmund - Lazio: Maç Sonucu 1

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün kuponlara en çok eklenen ikinci maçında B. Dortmund ve Lazio karşı karşıya gelirken bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin önemli bir çoğunluğu ev sahibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Liderlik mücadelesi veren grubun favori iki takımı karşı karşıya geliyor. Her iki takım da hafta sonu oynadıkları lig maçlarında mağlup oldular. Akıllarda tamamen bu karşılaşma vardı. Pandemi döneminden sonra sıkışık maç takviminden dolayı dinlenmekte zorluk çekiyorlar. Haland'ın Şampiyonlar Ligi'ne nasıl konsantre olduğunu biliyoruz. Lazio'nun Almanya deplasmanından puan çıkaracağını düşünmüyorum. Dortmund kazanır ve ilk maçın rövanşını alır.

Manchester United - Paris Saint Germain: Maç Sonucu 2

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün bir diğer öne çıkan maçı Manchester United ve Paris Saint Germain arasında oynanacak. Bu karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı konuk ekip PSG’nin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yazarı Emrah Çetin’in Yorumu:

Southampton deplasmanında 2-0 geriye düşen Manchester United, zorlu deplasmanda müthiş geri dönüşe imza atarak 3-2 kazanmayı bildi. Grupta da 9 puana sahip kırmızılılar formda. PSG, 3-2’lik Monaco yenilgisi sonrası Bordeaux ile se 2-2 berabere kaldı. Cezaları biten Kimpembe ve Gueye dönüyor. Sahada skoru değiştirecek önemli gol ayakları var. İki takımdan da karşılıklı goller izleriz.