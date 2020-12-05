Günün En Çok Oynanan Maçları



Cadiz - Barcelona: Toplam 2.5 Üst

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı İspanya La Liga bülteninde bulunan Cadiz - Barcelona mücadelesi oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %8’i en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Cadiz açısından elde edilecek 1 puan bile bu maçtan son derece kıymetli. Barcelona son 3 maçta kendini buldu. Bu maçta maç sonu 2 ve 2.5 üst tercihleri güzel.

Galatasaray - Hatayspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Galatasaray – Hatayspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %56’sı ev sahibi ekibinin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Tam 7 as oyuncusundan yoksun olmasına karşın Galatasaray, Rize deplasmanında deyim yerinde ise güle oynaya kazandı. Oyun kalitesi olarak Galatasaray her geçen gün üzerine koyarak gidiyor. Ayrıca bu maçta Babel, Belhanda, Arda ve Okan’ın takıma geri döndüğünü belirtelim. Sarı kırmızılılarda bu karşılaşmada Falcao, Saracchi ve Omar forma giyemeyecek. Ayrıca durumu merak edilen Taylan’ın da bu maçta oynayabilecek durumda olduğunu sizlere aktarayım. Hatayspor kulübü ise 3 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. İyi futbol ortaya koyan Galatasaray’da aynı zamanda bu maçta kulübede hamle oyuncusu sayısı da bir hayli fazla olacak. Bu karşılaşmadan Galatasaray galip ayrılır. Sarı kırmızılılar 3 puanı kazanacaktır. Risk almak isteyenler Galatasaray’ın handikaplı galibiyetine de oynayabilir.

Atletico Madird – Real Valladolid: Toplam 4.5 Alt

Günün öne çıkan son karşılaşması İspanya La Liga’da oynanacak olan Atletico Madrid – Real Valladolid mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %78’i mücadelenin ‘4.5 Alt’ seçeneğini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Atletico büyük fırsat yakaladı. Barça’dan 9 Real’den 6 puan ilerideler. Son dönemde yükselen form gösteren Valladolid karşısında avantajını sürdürür.