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26.12.2020 - 13:20 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
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Trabzonspor - Galatasaray: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi bülteninde bulunan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %26’sı sarı kırmızılı ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İki takımda da önemli eksikler var. Ev sahibinde Abdülkadir Ömür ve Ekuban forma giyemeyecek. Galatasaray’da ise Diagne, Etebo, Babel, Kerem, Emre Taşdemir ve kaleci Fatih yok. Sarı kırmızılı takımda Falcao kadroda olsa da maç eksiği nedeniyle ilk 11’de olmayacak ve forvette Oğulcan görev alacak. Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor takım savunmasına önem verip kalesini gole kapatarak hep puanları topladı. Risk alacaklarını zannetmiyorum ve kontrollü bir oyun bekliyorum ev sahibinden Galatasaray’ın puan alacağını düşündüğüm maçta öncelikli tercihim 3.5 gol altı seçeneği..

Leicester City – Manchester United: Toplam 2.5 Üst

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan ilk karşılaşması Leicester City – Manchester United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Leicester son 2 maçında Liverpool’a çalıştı resmen. Önce kendisi Everton’a yenildi, sonra deplasmanda Tottenham’ı yenmeyi başardı. Çağlar yavaş yavaş dönmeye hazırlanıyor. Man Utd ise Leeds karşısında şovun ardından kupada da Everton’u geçti. Leeds maçının kahramanlarından McTominay’ın sakatlık durumu belirsiz. Man Utd, 1 maç eksiğiyle liderin 5 puan gerisinde ama ligin gizli 2.si durumunda. Gollü geçmesini beklediğim maç. İbre Man Utd’a yakın. 9.5 korner üst diğer seçenek.

Göztepe – Fatih Karagümrük: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Türkiye Süper Ligi bülteninde 16.00’da oynanacak olan Göztepe – Fatih Karagümrük mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü mücadeleyi ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Göztepe son dönemde üretken gözükse de,maç sonlarında tabelaya bu durumu yansıtamıyor. Son maçta Galatasaray önünde 3-1 mağlup oldular. Karagümrük ise fizik gücü rakibine oranla daha yüksek bir ekip. Karşılıklı gollere güveniyorum.

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