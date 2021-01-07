Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
07.01.2021 - 14:53 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL

 

Fenerbahçe – Alanyaspor (Maç Sonucu 1)

İddaa programında günün en çok bahis yapılan maçı FenerbahçeAlanyaspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i ev sahibi ekipten galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Maç Analizi

Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında hata yapmayan Fenerbahçe’de Mesut Özil bombası gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Transferin bitirilmesi için yoğun çaba var. Alanyaspor, Başakşehir’i 3-0 geçerek moral buldu. Zirveyi yakından ilgilendiren 90 dakikada en az 3 gol bekliyorum.

İstanbulspor – Balıkesirspor: Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı İstanbulspor – Balıkesirspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %28’i İstanbulspor galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

İstanbulspor bu maçı kazanırsa ilk devreyi ikinci sırada bitirecek. Fatih Tekke’nin ekibi son 5 maçta 13 puan aldı. Bu dönemde tek puan kaybını üç farkı yakaladıkları Bursa karşısında 73’ten sonra 3 gol yiyerek berabere kaldıkları mücadele oldu. Cihat Arslan yönetimindeki Balıkesir’in 5 maçta da galibiyeti yok. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından eksik Altınordu karşısında 0-0 kaldılar. Orta sahadan Cumali ve Serdar gibi takım savunması için önemli isimleri cezaları nedeniyle oynatamayacaklar. İstanbulspor kazanır.

Nacional Madeira – Sporting Lizbon (2)

Portekiz Liga NOS’ta Nacional Madeira ile Sporting Lizbon’un karşı karşıya geleceği ve Misli.com’dan canlı yayınlanacak maça bahis yapan Misli.com üyeleri %54’le konuk ekipten yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Editörü Faruk Nergiz’in Yorumu

Sporting Lizbon evinde Braga’yı 2-0 yenerek yoluna devam etti. Benim dikkatimi çeken ayrıntı ise gol yememeleriydi. Bildiğimiz Sporting büyük maçlarda mutlaka kalesinde gol görürdü. Portekiz Ligi’nde şampiyonluğun yolu sadece hücum değil savunmadan da geçiyor. Konuk ekip Yeşil Beyazlılarda  sakat veya cezalı yok. Cabral uzun süreli sakatlıktan döndü ve Braga karşısında yedek kulübesinde yer aldı. Kısacası Sporting bu maça favori olarak çıkıyor.

Günün En Çok Oynanan Maçları

Maç Özeti: Manchester United 0-2 Manchester City
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor
    Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor
  2. Çalımbay: Ligin ikinci yarısına bambaşka gireceğiz
    Çalımbay: Ligin ikinci yarısına bambaşka gireceğiz
  3. Erzurumspor'dan Mirin açıklaması!
    Erzurumspor'dan Mirin açıklaması!
  4. Hakan Yapar imzayı attı
    Hakan Yapar imzayı attı
  5. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Beşiktaş'tan ters köşe! Mandzukic derken...

Son dakika | Beşiktaş'tan ters köşe! Mandzukic derken...

NBA'de Magic forması giyen Fultz, sezonu kapattı

NBA'de Magic forması giyen Fultz, sezonu kapattı

Eski takım arkadaşları Guardiola'yı WhatsApp grubundan attı!

Eski takım arkadaşları Guardiola'yı WhatsApp grubundan attı!

Son Dakika | Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması: "İzin verdik"

Son Dakika | Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması: "İzin verdik"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet