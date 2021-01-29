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29.01.2021 - 14:11 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
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Gaziantep FK – Galatasaray Maç Sonucu 2

İddaa programı Cuma bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Gaziantep FK – Galatasaray karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’ü Sarı-Kırmızılı ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Galatasaray’da WBA takımına transfer olan Diagne kadroda yok. Jesse de Konyaspor’a kiralandı. Omar, Emre Taşdemir, Feghouli, Oğulcan, Şener ise sakat. Gaziantep FK, Rizespor mağlubiyeti sonrası Hatayspor’la da berabere kaldı. Kart cezalısı Muhammet Demir yok. Mirallas’ın da durumu belirsiz. Karşılıklı goller izleriz.

Lyon – Bordeaux Maç Sonucu 1

Misli.com’dan canlı bahis oynarken aynı zamanda canlı seyredebileceğiniz Lyon-Bordeaux karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu

Lyon, eksikleri olan Saint Etienne'i 5-0'la geçti. Savunmacı Marcelo 2 golle katkı sağladı. Forvet Kadewere de 2 gol atarken sağ bek Dubois ise 2 asistle oynadı. 3 maçtır kazanan Bordeaux bu maça morali ve özgüveni yüksek çıkacak. Güçlü Lyon'a karşı iyi motive de olacaklardır. Ev sahibini galibiyete yakın görsem de karşılıklı gol ihtimalini yüksek gördüğüm için VAR tercihini öneriyorum.

Stuttgart – Mainz Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Stuttgart – Mainz karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %25’i maç sonucu 1 tercihine oynuyor.

Misli.com Bundesliga Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Stuttgart kendi şartlarında iyi bir sezon geçiriyor ama kendi evinde hala galibiyeti yok. Daha çok puan topladığı deplasmanda da skor açısından sıkıntılar başlayınca, Stuttgart puan tablosunun ikinci yarısına doğru yol aldı. Ligin alt sıralarında yer alan Mainz, Stuttgart'ın ilk iç saha galibiyeti için bir fırsat gibi gözükse de, konuk ekibin geçen hafta Leipzig'i yendiğini hatırlatalım. Üstelik da Costa ve Kohr gibi iki önemli oyuncuyu da kadrosuna kattı. Beklentim hareketli ve karşılıklı gollerin oalçağı bir müsabaka.

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