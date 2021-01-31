Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
31.01.2021 - 13:22 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL

Beşiktaş - Trabzonspor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması olan BeşiktaşTrabzonspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Abdullah Avcı geçen yıl çalıştığı Beşiktaş’a karşı Trabzon’un başında ilk kez rakip olarak çıkacak. Avcı rakip analizlerini iyi yapan ve geçen yıl çalıştırdığı için Beşiktaş’ın artı ve eksilerini en iyi bilen teknik adamlardan bir tanesi! Kaldı ki her geçen hafta üzerine koyarak devam eden ve ligde 5 maçtır kaybetmeyen bir Trabzonspor var. Bu 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik aldılar. Lider Beşiktaş’ta çok formda. İyi gidiyorlar ancak Göztepe maçında rakibe çok fazla pozisyon verdiler. Nwakaeme, Ekuban gibi etkili hücum oyuncuları olan Trabzon’un Beşiktaş karşısında gol bulacağını ve sahadan puan ya da puanlar ile ayrılacağını düşünüyorum.

Günün En Çok Oynanan Maçları

Denizlispor – Göztepe : Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Denizlispor - Göztepe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada Göztepe’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Denizlispor’da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı. Takımın başına Hakan Kutlu getirildi. 7 maçtır kazanamıyorlar. Göztepe öne geçtiği maçta Beşiktaş’a 2-1 kaybetti. Soner Aydoğdu kart cezası nedeniyle oynamayacak. Gollü bir 90 dakika bekliyorum.

West Ham - Liverpool: Maç Sonucu 2

Günün öne çıkan son karşılaşması İngiltere Premier Ligi bülteninde yer alan West Ham United - Liverpool karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %76’sı konuk ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Tottenham önündeki 3-1’lik galibiyetle hayata dönen Liverpool’un puan kaybetme lüksü kalmadı. Rakip bu sezonun başarılı ve formda takımlarından olsa da Klopp’un öğrencileri bu maçı kazanır.

Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. CANLI ANLATIM | Erzurumspor - Ankaragücü
    CANLI ANLATIM | Erzurumspor - Ankaragücü
  2. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  3. Hakan Kutlu'nun acı günü
    Hakan Kutlu'nun acı günü
  4. İki kulüp el sıkıştı, anlaşma tamam
    İki kulüp el sıkıştı, anlaşma tamam
  5. Jahovic yeniden Göztepe yolunda
    Jahovic yeniden Göztepe yolunda



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bilal Ceylan, Eskişehirspor'dan ayrıldı

Bilal Ceylan, Eskişehirspor'dan ayrıldı

Son dakika | Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber

Son dakika | Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber

Son dakika | Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattı

Son dakika | Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattı

Juventus, Merih Demiral için Liverpool'dan 60 milyon Euro talep etti!

Juventus, Merih Demiral için Liverpool'dan 60 milyon Euro talep etti!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet